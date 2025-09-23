Με μια επένδυση ύψους 29 εκατ. ευρώ έως το 2027, η ALFA WOOD GROUP προχωρά στην επαναλειτουργία του εργοστασίου της στην Κομοτηνή, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τη βιομηχανία ξυλείας στη Θράκη. Η νέα παραγωγική μονάδα εκτείνεται σε 300.000 τ.μ. με κτίρια 60.000 τ.μ. και ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 200.000 κ.μ. μοριοσανίδας, δημιουργώντας παράλληλα 100 νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, ο Όμιλος δρομολογεί την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών και μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα συνολικής ισχύος 6 MW, έργα που θα ολοκληρωθούν έως το 2027 και θα ενισχύσουν περαιτέρω τον πράσινο προσανατολισμό της επένδυσης.

Με την επαναλειτουργία του εργοστασίου λανσάρεται η νέα γενιά πενταστρωματικής μοριοσανίδας ALFAPAN 5+, αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης που θέτει νέα πρότυπα ποιότητας και βιωσιμότητας.

Ο κ. Γιώργος Αδαμόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, σημείωσε: «Δίνουμε έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων μας με τεχνογνωσία και καινοτομία. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την παραγωγή πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων που ανταγωνίζονται τις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Η δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη και διαχρονική εξέλιξη υλοποιείται, δημιουργώντας αξία που μοιράζεται στους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας και την ελληνική οικονομία».

Ο κ. Στέλιος Αγοραστός, επίσης Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, τόνισε: «Η ALFA WOOD GROUP μεγαλώνει με σταθερά βήματα, συνδυάζοντας καινοτομία, εξωστρέφεια και σεβασμό στο περιβάλλον. Το νέο μας εργοστάσιο στην Κομοτηνή είναι το μοναδικό στην Ευρώπη που παράγει την καινοτόμο πενταστρωματική μοριοσανίδα ALFAPAN 5+, θέτοντας νέα ποιοτικά και τεχνολογικά πρότυπα στον κλάδο».

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την ιστορία της ALFA WOOD GROUP και για τη Θράκη. Η επαναλειτουργία του εργοστασίου στην Κομοτηνή στηρίχθηκε πάνω στους ανθρώπους μας, που με πίστη και αφοσίωση κράτησαν ζωντανό το όραμά μας. Επενδύουμε στην τοπική κοινωνία, στηρίζουμε την εθνική οικονομία και δημιουργούμε προοπτική για τις επόμενες γενιές, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη», επισήμανε ο Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Βασίλης Αδαμόπουλος.

Στην τελετή εγκαινίων παρέστη ο Υπουργός Υγείας και πρώην Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ανέφερε: «Σήμερα είμαι υπερήφανος που η δέσμευση για την επαναλειτουργία του εργοστασίου στην Κομοτηνή έγινε πράξη μέσα από τη στρατηγική επένδυση της ALFA WOOD GROUP. Πρόκειται για μια επένδυση κυκλικής οικονομίας που σέβεται το περιβάλλον, στηρίζει τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας και δίνει νέα προοπτική στην ακριτική Θράκη».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους θεσμικοί εκπρόσωποι, ανάμεσά τους ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας, βουλευτές Ροδόπης και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στρατηγική ανάπτυξη και διεθνής παρουσία

Η ALFA WOOD GROUP, που ιδρύθηκε το 1981, αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου στην Ελλάδα και μία από τις πιο σημαντικές στα Βαλκάνια, με 4 εγκαταστάσεις σε Κομοτηνή, Γρεβενά, Λάρισα και Κάτω Νευροκόπι Δράμας. Σήμερα απασχολεί πάνω από 480 εργαζόμενους, διαθέτει 10 κέντρα διανομής πανελλαδικά και εξάγει το 40% της παραγωγής της σε 40 χώρες.

Ο Όμιλος υλοποιεί συνολικό επενδυτικό πλάνο ύψους €47 εκατ., με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, το 56,9% των οποίων αφορά δράσεις που συνδέονται με τον Πυλώνα Πράσινης Μετάβασης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.