Ιδιαιτέρως μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η άνοδος των τιμών των οσπρίων από το χωράφι στο ράφι των σούπερ μάρκετ που ανεβαίνει μέχρι και 190%.

Όπως αποκάλυψε το πρωί της Δευτέρας 22/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» δημιουργείται υψηλό κέρδος για διάφορους μεσάζοντες αλλά και μεγάλο κόστος για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η τιμή παραγωγού στη Φλώρινα για τα φασόλια πλακέ ανέρχεται σε 5 ευρώ κιλό και για τα φασόλια ελέφαντες στα 5,50 ενώ στο ράφια η τιμή λιανικής σε σούπερ μάρκετ 14,52€/κιλό (+190%).

Το 2024 οι γίγαντες στη λαϊκή αγορά είχαν 8 ευρώ το κιλό ενώ το 2025 η τιμή τους έφτασε τα 10 ευρώ.