Αμετάβλητα πρόκειται να αφήσει τα επιτόκια για μια δεύτερη συνεδρίαση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που φαίνεται να είναι πεπεισμένη ότι η οικονομία της μπορεί να αντέξει τους δασμούς του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και τη νέα πολιτική αναταραχή στη Γαλλία.

Σύμφωνα με όλους τους 59 οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, το επιτόκιο καταθέσεων θα διατηρηθεί στο 2% την Πέμπτη, ενώ οι αναλυτές δεν βλέπουν άλλες μειώσεις σε αυτόν τον κύκλο. Ταυτόχρονα, οι νέες τριμηνιαίες προβλέψεις αναμένεται να μετριάσουν τους φόβους ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει κάτω από το 2%.

Το Bloomberg αναφέρει πως οι περισσότεροι αξιωματούχοι της ΕΚΤ φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι με τις τρέχουσες ρυθμίσεις της νομισματικής πολιτικής, με την οικονομία των 20 κρατών της ευρωζώνης να αποδεικνύεται ανθεκτική στις πρώτες ημέρες των υψηλότερων εμπορικών δασμών των ΗΠΑ.

Αν και οι δείκτες από τη συνάντηση του Ιουλίου υποδηλώνουν ότι η Ευρώπη «αντέχει» παρά τους υψηλότερους δασμούς και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, μια πιο προσεκτική ματιά στα δεδομένα φαίνεται να αποκαλύπτει κάποια σημάδια αδυναμίας. Συγκεκριμένα, το Bloomberg Economics υπογραμμίζει τις αδύναμες επενδύσεις και την υποτονική ιδιωτική κατανάλωση στο δεύτερο τρίμηνο του έτους ύστερα από ένα ισχυρό ξεκίνημα, καθώς οι εταιρείες έσπευσαν να προλάβουν τους δασμούς του Τραμπ.

Ταυτόχρονα, το Bloomberg γράφει πως η οικονομία της Γαλλίας παραμένει μια τεράστια πηγή αβεβαιότητας για την ευρωζώνη. Η αδυναμία των πολιτικών της χώρας να συμφωνήσουν σε περικοπές στον προϋπολογισμό οδήγησε στην απομάκρυνση του Φρανσουά Μπαϊρού από την πρωθυπουργία αυτή την εβδομάδα. Ο διάδοχός του, Σεμπαστιάν Λεκορνί -ο πέμπτος που κατέχει τη θέση μέσα σε δύο χρόνια- πρέπει τώρα να βρει υποστήριξη σε ένα διασπασμένο κοινοβούλιο για να περιορίσει το μεγαλύτερο έλλειμμα του μπλοκ.

Η αστάθεια έχει οδηγήσει το κόστος δανεισμού της Γαλλίας σε υψηλότερο επίπεδο ακόμα και από αυτό της Ιταλίας, η οποία έχει χαμηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση. Το Bloomberg γράφει πως τα σχόλια της Λαγκάρντ αναφορικά με την κατάσταση αναμένεται να αναλυθούν για τυχόν ενδείξεις σχετικά με τα εργαλεία αντιμετώπισης κρίσεων της ΕΚΤ.