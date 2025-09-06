Από την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους δικαιούχους του ειδικού εποχικού βοηθήματος για το τρέχον έτος. Η προθεσμία θα διαρκέσει έως την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ είτε μέσω των ΚΕΠ, ωστόσο η διαδικασία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Δεν θα απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 687 ευρώ έως και 1.375 ευρώ, ανάλογα με τον κλάδο και τα ένσημα του εργαζομένου.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι σε εποχικά επαγγέλματα, όπως τουριστικά και οικοδομικά επαγγέλματα, τεχνίτες, ναυτεργάτες και άλλοι κλάδοι που καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.

Για την υποβολή αιτήσεων θα μεταβείτε σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση, με την αναλυτική διαδρομή να είναι:

gov.gr -> Εργασία και ασφάλιση -> Ανεργία -> Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ.