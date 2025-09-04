Μπορεί τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στη ΔΕΘ αναμένοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά στο οικονομικό επιτελείο περιμένουν να μάθουν αύριο Παρασκευή (5/9) από την ΕΛΣΤΑΤ τα στοιχεία για την ανάπτυξη του β΄ τριμήνου του έτους. Το πρώτο τρίμηνο έκλεισε με ισχυρή επίδοση 2,2%, ωστόσο οι πρόδρομοι δείκτες του Ιουνίου προειδοποιούν ότι οι μηχανές της οικονομίας δεν κινούνται όλες με την ίδια ταχύτητα.

Παρά το ότι ο επίσημος στόχος ανάπτυξης για το 2025 παραμένει στο 2,3%, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ρυθμό πιο κοντά στο 1,9% σε ετήσια βάση και 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η κατανάλωση δίνει ακόμη ώθηση, αλλά οι πιέσεις από τις τιμές σε τρόφιμα, ενέργεια και υπηρεσίες περιορίζουν τη δυναμική της.

Ο τζίρος στο λιανεμπόριο αυξήθηκε κατά 1,8% τον Ιούνιο σε ετήσια βάση, με «μοχλό» τις πωλήσεις τροφίμων. Παρά τη θετική ένδειξη, η ζήτηση παραμένει ευάλωτη, καθώς το υψηλό κόστος διαβίωσης αποδυναμώνει την αγοραστική δύναμη και επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Γκρίζα σύννεφα στην οικοδομή

Στον αντίποδα, η οικοδομική δραστηριότητα βυθίστηκε κατά 8,3% στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, λόγω της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό στον οποίο, μετά τις έντονες αντιδράσεις, έγιναν «μερεμέτια» με το τοπίο να αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως από τον Σεπτέμβριο.

Η βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε οριακή αύξηση 0,5% τον Ιούνιο, με αιχμή την εξόρυξη μετάλλων (+16,2%), αλλά με την παραγωγή ενέργειας σε αρνητικό έδαφος (-7,2%). Ο δείκτης PMI παραμένει πάνω από τις 50 μονάδες, δείχνοντας ανθεκτικότητα στη μεταποίηση. Αντίθετα, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 8,3%, επιδεινώνοντας το εμπορικό ισοζύγιο, καθώς οι εισαγωγές συνεχίζουν να αυξάνονται.

Απασχόληση

Παρά τις πιέσεις σε άλλους τομείς, η απασχόληση αυξάνεται και η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά εργασίας παραμένει το πιο σταθερό «χαρτί» της οικονομίας. Ωστόσο, οι επενδύσεις αποτελούν αδύναμο κρίκο, καθώς στο πρώτο τρίμηνο οι παραγωγικές επενδύσεις υποχώρησαν 3,2%, με τη μεγαλύτερη πτώση στις κατασκευές πλην κατοικιών.

Δημόσιες δαπάνες

Στο β΄ τρίμηνο, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έδωσε ανάσα, με τις δαπάνες να αυξάνονται κατά 19% στα 2,42 δισ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασαν τα 840 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι άμεσες ξένες επενδύσεις κινήθηκαν ανοδικά κατά 76% σε σχέση με πέρυσι, φθάνοντας τα 1,54 δισ. ευρώ.