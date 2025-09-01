Νέα παράταση παίρνουν οι διορθώσεις των αντικειμενικών αξιών σε 12 δήμους της χώρας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το θέμα θα εξεταστεί το 2027, όπου θα βρεθούν στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Οικονομικών οι αντικειμενικές αξίες σε όλη τη χώρα.

Τον Ιανουάριο του 2023, 169 δήμοι κατέθεσαν προσφυγές στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου ζητώντας «κούρεμα» τιμών που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσε το 50% ή ακόμη και επιστροφή στα επίπεδα του 2018. Το επιχείρημά τους: οι ζώνες τους είχαν υπερβολικά υψηλές και μη ρεαλιστικές τιμές.

Από αυτές τις προσφυγές, μόνο οι 12 δήμοι που παρουσίασαν τεκμηριωμένα στοιχεία είδαν το αίτημά τους να εξετάζεται. Πρόκειται για τους δήμους Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Βριλησσίων, Χαλανδρίου, Γλυφάδας, Πειραιά, Ιθάκης, Καρπάθου, Λουτρακίου, Σύμης, Πύργου, Ρόδου και Λέρου. Οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν, μεταξύ των οποίων και η ένσταση του Δήμου Αθηναίων, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι οι ιδιώτες εκτιμητές στους οποίους ανατέθηκε ο καθορισμός των τιμών ζώνης στις συγκεκριμένες περιοχές θα ολοκλήρωναν σε 15 ημέρες την επανεκτίμηση και θα παρέδιδαν πόρισμα στον Υπουργό Οικονομικών για την τελική απόφαση.

Επέκταση σε όλη τη χώρα

Την ώρα που οι διορθώσεις «παγώνουν», ο σχεδιασμός για την επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προχωρά κανονικά. Σε 2.167 νέες περιοχές, που έως σήμερα έμεναν εκτός λόγω έλλειψης πολεοδομικών στοιχείων, θα θεσπιστούν αντικειμενικές αξίες ώστε να εξαλειφθούν στρεβλώσεις στη φορολογική μεταχείριση.

Στην Αττική για πρώτη φορά θα ενταχθούν περιοχές από τη Βάρκιζα έως τα Λεγραινά, η Αγία Μαρίνα, ο Χάρακας, το Δασκαλειό, τμήματα του Πόρτο Ράφτη, περιοχές στη Σαλαμίνα, τα Κύθηρα και την Αίγινα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, το αντικειμενικό σύστημα θα φτάσει σε περιοχές όπως το Διακοπτό, η Αιγείρα και τα Σελιανίτικα στην Αχαΐα, η Κυλλήνη και η Αρχαία Ολυμπία στην Ηλεία, το Περτούλι και η Ελάτη στα Τρίκαλα, αλλά και η Πρέσπα, η Φλώρινα και ο Φιλώτας στη Δυτική Μακεδονία.

Αντικειμενικές αξίες

Παρά το ράλι που καταγράφεται στις εμπορικές αξίες, η κυβέρνηση επιλέγει να αφήσει «παγωμένες» τις αντικειμενικές μέχρι το τέλος του 2027, ώστε να μην τροφοδοτήσει περαιτέρω την ήδη έντονη στεγαστική κρίση.

Παράλληλα, για τη στήριξη της αγοράς και την ανακούφιση των νοικοκυριών, έχει παραταθεί έως το 2026 η αναστολή του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και του φόρου υπεραξίας, ενώ έχει θεσπιστεί μέτρο επιστροφής ενός ενοικίου σε όσους μισθώνουν πρώτη κατοικία.