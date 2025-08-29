Με θετικό απολογισμό και σαφές μήνυμα για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας πραγματοποιήθηκε σήμερα, στις εγκαταστάσεις της Παιανίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRACOM HOLDINGS. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του 2024, αλλά και οι στρατηγικές κινήσεις που ενισχύουν τη θέση του ομίλου στην ελληνική οικονομία.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Σωκράτης Κόκκαλης, τόνισε ότι η INTRACOM «επένδυσε σε κλάδους που δεν ήταν οικείοι» και ολοκλήρωσε σημαντικούς μετασχηματισμούς με θετικά αποτελέσματα. «Στόχος μας είναι, με τις δραστηριότητές μας, να αυξάνουμε την εσωτερική αξία της Εταιρίας» ανέφερε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα βελτιούμενα αποτελέσματα θα αποτυπωθούν και στην τιμή της μετοχής, η οποία «έχει όλες τις δυνατότητες να ξεπεράσει τα σημερινά της επίπεδα».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της εταιρίας, Δημήτρης Κλώνης, παρουσιάζοντας την πορεία του Ομίλου στο 2024, αλλά και τις προοπτικές του, επεσήμανε ότι «Η INTRACOM εξελίσσεται πλέον σε έναν ισχυρό και διακλαδικό όμιλο της ελληνικής οικονομίας που τοποθετείται στρατηγικά, με εξαγορές, επενδύσεις αιχμής, και συνεργασίες με κορυφαίους στον χώρο τους επιχειρηματίες, στον τομέα του real estate, στον τουριστικό και ψυχαγωγικό τομέα και πρόσφατα και στον ασφαλιστικό κλάδο.»

Ο κ. Δημήτρης Κλώνης επεσήμανε ιδιαίτερα την τοποθέτηση της INTRACOM HOLDINGS στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένων εταιριών, οι περισσότερες εκ των οποίων υψηλής κεφαλαιοποίησης, που παράγουν συστηματικά υπεραξίες τονίζοντας ότι ο Όμιλος INTRACOM, χτίζει το μέλλον με στοχευμένες εξαγορές και επενδύσεις, ισχυροποιείται, αξιοποιεί το δυναμικό του και θέτει ξεκάθαρους στόχους: ηγετική θέση στις αγορές δραστηριοποίησής του και δημιουργία υπεραξίας σταθερά, προς όφελος των μετόχων, των συνεργατών του, αλλά και των κλάδων της οικονομίας στους οποίους δραστηριοποιείται.

Στο πλαίσιο της ανταποδοτικής πολιτικής προς τους μετόχους, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε τη διανομή μερίσματος συνολικού μικτού ποσού 10,03 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,12 ευρώ ανά μετοχή.