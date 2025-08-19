Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά τη χθεσινή διορθωτική υποχώρηση, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.095,41 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,15%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 13,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (+1,64%), της Τιτάν (+1,33%) και της Lamda Development (+1,20%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima (-1,21%), της ΔΕΗ (-0,41%) και της Jumbo (-0,38%).

Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 17 πτωτικά και 23 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Κέκροψ (+11,93%) και Attica Bank (+5,55%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας (-3,11%) και Optima (-1,21%).

Πηγή: ΑΠΕ