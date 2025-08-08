Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν τα χρέη του δημοσίου προς προμηθευτές, συνταξιούχους και φορολογούμενους. Τα κρατικά «φέσια» μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου ανήλθαν σε 3,655 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου στερώντας πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά. Τη μερίδα του λέοντος κατέχουν τα νοσοκομεία για τα χρέη των οποίων η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τον Ιούνιο του 2025:

1. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές ανήλθαν σε 1,599 δισ. ευρώ και «φούσκωσαν» κατά 435 εκατ. ευρώ μέσα σε έξι μήνες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καταδικάσει την Ελλάδα για καθυστερήσεις στις πληρωμές προς ιδιώτες προμηθευτές ιατρικού εξοπλισμού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων από δημόσια νοσοκομεία, παραβιάζοντας την Οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Όπως διαπίστωσε το δικαστήριο η Ελλάδα παρέλειψε να διασφαλίσει την τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών πληρωμής, οι οποίες για τους δημόσιους φορείς παροχής υγειονομικής μέριμνας μπορούν να φτάνουν έως και τις 60 ημερολογιακές ημέρες. Η υπόθεση ξεκίνησε με προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είχε επισημάνει επανειλημμένως ότι πολλά ελληνικά νοσοκομεία καθυστερούν υπερβολικά τις πληρωμές τους και παρά τις παρεμβάσεις της Επιτροπής, η κατάσταση παρέμεινε ανεπαρκής έως και το 2024.

2. Τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που αφορούν κυρίως εκκρεμείς πληρωμές συντάξεων αυξήθηκαν στα 612 εκατ. ευρώ από 604 εκατ. ευρώ τον Μάιο ενώ στο τέλος του 2024 ήταν 585 εκατ. ευρώ με το υψηλότερο επίπεδο να καταγράφεται το 2017 με 1,531 δισ. ευρώ.

3. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αυξήθηκαν στα 264 εκατ. ευρώ. Μέσα σε έξι μήνες αυξήθηκαν κατά 33 εκατ. ευρώ.

4. Οι οφειλές των λοιπών νομικών προσώπων διαμορφώθηκαν στα 222 εκατ. ευρώ από 249 εκατ. ευρώ τον Μάιο.

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 72 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μήνα και διαμορφώθηκαν σε 722 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο από 650 εκατ. ευρώ που ήταν τον Μάιο. Από τα 722 εκατ. ευρώ τα 330 εκατ. ευρώ αφορούν εκκρεμείς επιστροφές άνω των 90 ημερών, οι οποίες έκαναν άλμα 61 εκατ. ευρώ. Επίσης, 200 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να αποπληρωθούν λόγω εξωγενών παραγόντων (μη ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών) ενώ επιστροφές ύψους 392 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε εκκρεμότητα για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.