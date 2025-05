Η Temu ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να πωλεί προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα απευθείας σε πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της πλατφόρμας της.

Ο κινέζικος κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου δήλωσε ότι πλέον οι πωλήσεις θα γίνονται μέσω «τοπικά εγκατεστημένων πωλητών», με τις παραγγελίες να εκτελούνται από τις ΗΠΑ, αναφέρει το BBC.

Η απόφαση έρχεται καθώς καταργείται ο κανόνας αδασμολόγητων αποστολών χαμηλής αξίας.

Η Temu αλλά και η Shein είχαν βασιστεί στην αποκαλούμενη «εξαίρεση de minimis» για να πωλούν και να αποστέλλουν απευθείας χαμηλής αξίας είδη στις ΗΠΑ χωρίς να πληρώνουν δασμούς ή φόρους εισαγωγής.

Η Temu ανέφερε ότι στρατολογεί αμερικανικές επιχειρήσεις για να συμμετέχουν στην πλατφόρμα.

TEMU just announced that they are stopping all direct shipments from China to U.S. customers due to tariffs 😳‼️



Items shipped directly from China are now labeled as “out of stock” pic.twitter.com/NzEkBDbNrG