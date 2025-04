Την ανάγκη να αποκτήσουν οι δήμοι της Ελλάδας περισσότερη δύναμη και πόρους ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα όπως η ενεργειακή φτώχεια και η κοινωνική κατοικία, ανέδειξε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στη συμμετοχή του στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Δούκας τάχθηκε υπέρ της πρότασης του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, για απόδοση του Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης στην τοπική αυτοδιοίκηση, σημειώνοντας πως «είναι κάτι που λέμε εδώ και χρόνια και τώρα ήρθε η ώρα να γίνει πράξη». Όπως τόνισε, οι δήμοι μπορούν να αξιοποιήσουν αυτούς τους πόρους για να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις με κοινωνικό αποτύπωμα – πρωτίστως στον τομέα της στέγασης.

«Η Ευρώπη ρωτά: Είναι αλήθεια ότι η Αθήνα δεν έχει κοινωνική κατοικία;»

Ο δήμαρχος Αθηναίων χαρακτήρισε την κοινωνική κατοικία ως «το φλέγον ζήτημα στην Ευρώπη», καταγγέλλοντας την εκτίναξη των ενοικίων. Όπως είπε, ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως το «Mayors for Housing», πλάι στους δημάρχους της Βαρκελώνης, της Ρώμης και του Παρισιού, με σύνθημα το «All we need is house». Το μήνυμα που μεταφέρουν στις Βρυξέλλες είναι σαφές: «η ασφάλεια στα σπίτια μας πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα».

Ο κ. Δούκας αποκάλυψε ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν διαθέτει δικό του απόθεμα κοινωνικής κατοικίας, κάτι που προκαλεί εντύπωση και στο εξωτερικό: «Η πρώτη ερώτηση όταν πηγαίνω στην Ευρώπη είναι: “Δήμαρχε, είναι αλήθεια ότι δεν έχετε κοινωνική κατοικία στην Αθήνα;” Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε».

Ωστόσο, όπως είπε, ο Δήμος έχει ήδη ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα ανακατασκευής επτά διαμερισμάτων με στόχο να διατεθούν σε ευάλωτες οικογένειες, ενώ σχεδιάζεται η επέκταση αυτής της προσπάθειας.

Για τον τουρισμό: «Η Αθήνα δεν είναι ακόμη Βαρκελώνη, αλλά πρέπει να λειτουργούμε σαν να είναι»

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε και στη μελέτη φέρουσας ικανότητας του τουρισμού που εκπόνησε πρόσφατα ο Δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με την οποία η πόλη έχει φτάσει στα 8 εκατομμύρια επισκέπτες, με προβλέψεις να αγγίξει τα 10 εκατομμύρια την επόμενη χρονιά.

Η μελέτη ανέδειξε ότι υπάρχουν περιοχές –όπως το Κουκάκι, η Ακρόπολη και το εμπορικό τρίγωνο– που έχουν υπερκορεστεί. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος έλαβε απόφαση για περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε αυτές τις ζώνες, ενώ προσπαθεί να αποσυμφορήσει το ιστορικό κέντρο ενθαρρύνοντας τουρίστες και πλατφόρμες τύπου Airbnb να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές, όπως η Ακαδημία Πλάτωνος.

Για τα απορρίμματα: «Ενισχύσαμε το προσωπικό και φέρνουμε νέα απορριμματοφόρα»

Τέλος, στο φλέγον θέμα της καθαριότητας της Αθήνας, ο δήμαρχος επισήμανε την πρόοδο που έχει γίνει: τοποθετήθηκαν πάνω από 100 υπόγειοι κάδοι, προσλήφθηκαν 300 νέοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, ενώ εξελίσσονται και προγράμματα ανακύκλωσης, όπως η κομποστοποίηση με καφέ κάδο. Ο Δήμος, όπως είπε, βρίσκεται κοντά στην προμήθεια νέου, ευέλικτου εξοπλισμού, με μικρότερα απορριμματοφόρα που θα μπορούν να εξυπηρετούν πιο γρήγορα στενά και γειτονιές όπως η Κυψέλη και το Παγκράτι.