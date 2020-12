Μυστήριο με σχεδόν 300 φώκιες που ξεβράστηκαν νεκρές σε παραλίες στην Κασπία

Νεκρές σε παραλίες της Κασπίας θάλασσας, στη δημοκρατία του Νταγκεστάν, βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον 272 φώκιες ενός απειλούμενου είδους, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Οι φώκιες εντοπίστηκαν στο διάστημα μεταξύ 6 και 10 Δεκεμβρίου από εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αλιείας που πραγματοποιούσαν έρευνες στην παραλία, μήκους 100 χιλιομέτρων που εκτείνεται από την πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, Μαχατσκαλά έως την περιοχή Σουλάκ (στο βόρεια κατεύθυνση) και από την Μαχατσκαλά έως την περιοχή Σαμούρ (νότια κατεύθυνση) στο διάστημα από τις 6 έως τις 10 Δεκεμβρίου.

«Δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο να βρεθούν και άλλες φώκιες, καθώς οι φώκιες που βρέθηκαν είναι αυτές που ξεβράστηκαν στις ακτές και στην περιοχή που ερευνάτο», δήλωσε η τοπική εκπρόσωπος της Ρωσικής Υπηρεσίας Αλιείας, προσθέτοντας ότι οι περισσότερες νεκρές φώκιες εντοπίσθηκαν στο τμήμα από την Μαχατσκαλά έως τις εκβολές του ποταμού Σουλάκ.

On the coast between Makhachkala and the Caspian sea, 17 dead red book seals were found. The animals died at sea and were washed ashore by the storm. The reason for the death of seals may be Chinese plastic nets used by poachers, or pollution of the water area.

