Μετά από μια σπάνια σε διάρκεια και ένταση ανταπόκριση του κοινού, με συνεχείς εξαντλήσεις εισιτηρίων επί έναν ολόκληρο χρόνο, η ΔΙΚΗ του Φραντς Κάφκα, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, επιστρέφει στο Θέατρο ARK για δεύτερη σεζόν, από τον Οκτώβριο του 2026.

Η παράσταση, με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο στον ρόλο του Γιόζεφ Κ., επαναφέρει στη σκηνή ένα από τα πλέον ανήσυχα και διεισδυτικά έργα του 20ού αιώνα: έναν κόσμο όπου η κατηγορία προηγείται της απόδειξης, η ενοχή προηγείται της πράξης και η εξουσία, αδιάκοπα παρούσα, δρα με όρους αόρατους. Στο σύμπαν του Κάφκα, το άτομο βρίσκεται εκτεθειμένο απέναντι σε έναν μηχανισμό ακατανόητο, που δεν παύει ωστόσο να το παρακολουθεί, να το πιέζει ασφυκτικά και τελικά να το εγκλωβίζει.

Ο Άρης Μπινιάρης προσεγγίζει τη ΔΙΚΗ όχι ως μια απλή θεατρική μεταφορά του καφκικού κόσμου, αλλά ως μια σκηνική κατάβαση στους μηχανισμούς της επιτήρησης, της πειθάρχησης και της εσωτερικευμένης ενοχής. Το αποτέλεσμα είναι μια παράσταση με πυκνή ατμόσφαιρα, ρυθμό και εσωτερική ένταση, που δεν εικονογραφεί το αδιέξοδο του ήρωα, αλλά το καθιστά σωματικά παρόν μέσα στον σκηνικό χώρο.

Στη ΔΙΚΗ, ο Γιόζεφ Κ. συλλαμβάνεται χωρίς να γνωρίζει το αδίκημά του. Του επιτρέπεται να συνεχίσει τη ζωή του, όχι όμως και να την ορίζει. Γύρω του, πρόσωπα, θεσμοί και περιστάσεις συνθέτουν ένα πλέγμα αβεβαιότητας και ασφυκτικού ελέγχου, μέσα στο οποίο η αναζήτηση της αλήθειας μετατρέπεται σταδιακά σε βίωμα διάλυσης. Ο Κάφκα συλλαμβάνει με οξυδέρκεια ένα τοπίο όπου η δικαιοσύνη απομακρύνεται, η διαφάνεια εκλείπει και η ελευθερία γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη.

Η επιστροφή της παράστασης για δεύτερη χρονιά επιβεβαιώνει όχι μόνο τη βαθιά απήχησή της στο κοινό, αλλά και τη διαρκή επικαιρότητα ενός έργου που εξακολουθεί να συνομιλεί, με ανησυχητική αμεσότητα, με το παρόν.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Γιάννης Βαλούρδος

Διασκευή – Σκηνοθεσία – Σχεδιασμός Σκηνικού: Άρης Μπινιάρης

Δραματουργία: Σοφία Ευτυχιάδου

Μουσική σύνθεση: Τζεφ Βάγγερ

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Παίζουν: Εβίτα Αγαΐτση, Αλέξης Βιδαλάκης, Αγγελική Δεληθανάση, Βασίλης Καζής, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Στέφανος Πίττας, Σωτήρης Τσακομίδης, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης, Κώστας Phoenix

Ημέρες και ώρες παραστάσεων από 28 Οκτωβρίου

Τετάρτη 20.00

Πέμπτη 21.00

Παρασκευή 21.00

Σάββατο 18.00 και 21.00

Κυριακή 20.00

Εισιτήρια: Από 23 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Χώρος: Θέατρο ARK, Δροσοπούλου 197