Μετά το Νόημα της Ζωής, έρχεται η σειρά του… πιο διαχρονικού και πιο παρεξηγημένου θέματος απ’ όλα: του Sex. Όχι μόνο ως πράξη, αλλά ως σύμπτωμα, καθρέφτης, ανάγκη, επικοινωνία, παρεξήγηση και τελικά – ως νόημα.

Το «Νόημα του Sex» δεν είναι μια παράσταση – είναι ένα performance – lecture από έναν ψυχολόγο και μια ομάδα ηθοποιών, που συνδυάζει τη δύναμη της θεατρικής αφήγησης με το χιούμορ της καθημερινής ζωής. Μέσα από γέλιο, ανατροπές και συγκίνηση, το κοινό παρακολουθεί τις πιο αναγνωρίσιμες σκηνές της σύγχρονης ερωτικής πραγματικότητας να ξετυλίγονται επί σκηνής – από τα πρώτα ραντεβού μέχρι τα τελευταία μηνύματα στο κινητό.

Γιατί, όσο κι αν αλλάζει ο κόσμος, οι απορίες μένουν ίδιες:

Γιατί δεν δεσμεύεται; Γιατί ζηλεύω τόσο; Γιατί πονάω τόσο πολύ;

Και κυρίως – γιατί πάντα πιστεύω πως «αυτή τη φορά θα είναι αλλιώς»;

Το Νόημα του Sex Νο 1

Μια εκπαιδευτική κωμωδία από έναν ψυχολόγο. Ένα κωμικό performance για τρεις, που μεταμορφώνει την οπτική μας για τις ερωτικές σχέσεις. Μετά τα συνεχή sold out, το «Νόημα του Sex Νο 1» επιστρέφει για νέα σεζόν – πιο ώριμο, πιο τολμηρό και πιο επίκαιρο από ποτέ.

Σε μια εποχή όπου τα situationships, τα διαζύγια και η μοναξιά έχουν γίνει η νέα κανονικότητα, η παράσταση έρχεται να ρίξει φως στα πιο καυτά ερωτήματα των σχέσεων, με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και αφοπλιστική ειλικρίνεια. Χωρίς να βασίζεται σε καμία σχολή ψυχολογίας, αλλά με μια διεισδυτική ματιά πάνω στην ανθρώπινη φύση, το έργο ξεσκεπάζει τις ρίζες της έλξης, της επιθυμίας και της σύγκρουσης ανάμεσα στα δύο φύλα.

Από το πρώτο λεπτό, οι θεατές αναγνωρίζουν τον εαυτό τους, γελούν με τα λάθη τους, συγκινούνται με την αλήθεια των χαρακτήρων και φεύγουν πιο «ελαφροί», με μια νέα οπτική για τον έρωτα και τη συντροφικότητα.

Ας αναρωτηθούμε ξανά:

Πόσο πραγματικά διαφέρουν άνδρες και γυναίκες σε όλες τις πλευρές της ζωής τους;

Μήπως ήρθε η ώρα να αποδεχθούμε ότι όχι μόνο επικοινωνούν με διαφορετικό τρόπο, αλλά και σκέφτονται, αισθάνονται, αντιλαμβάνονται και εκτιμούν σχεδόν τα πάντα διαφορετικά;

Και ότι, τελικά, για όλες αυτές τις διαφορές υπάρχει ένας βαθύς και σοβαρός λόγος;

Το Νόημα του Sex Νο 2

Η συνέχεια που όλοι περιμέναμε – μια νέα, αυτόνομη κωμωδία από έναν ψυχολόγο. Μετά την τεράστια επιτυχία του πρώτου μέρους, το «Νόημα του Sex Νο 2» έρχεται για να ανατρέψει όλα όσα νομίζουμε πως ξέρουμε για τις σχέσεις.

Μια παράσταση απολαυστική, τολμηρή και βαθιά ανθρώπινη, που αποδομεί με χιούμορ και ευαισθησία τα στερεότυπα του έρωτα. Εδώ, οι διαφορές των φύλων γίνονται αφορμή για στοχασμό και γέλιο – γιατί πίσω από το σεξ, κρύβεται πάντα η ανάγκη για αγάπη, αποδοχή και ουσιαστική σύνδεση.

Μια παράσταση που δεν θα δώσει απλώς απαντήσεις, αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τις σχέσεις.

Το Νόημα πέρα από το Sex

Το «Νόημα του Sex» είναι κάτι παραπάνω από μια σειρά παραστάσεων. Είναι ένας καθρέφτης της ανθρώπινης εμπειρίας – ένας καθρέφτης που δείχνει πόσο αστεία, τρυφερά και παράλογα πλάσματα είμαστε όταν ερωτευόμαστε. Μια κωμική αποκάλυψη που φωτίζει με τρυφερότητα και ειρωνεία τη σύγχρονη ερωτική πραγματικότητα.

Μέσα από γέλιο, συγκίνηση και ανατροπές, μας καλεί να επαναπροσδιορίσουμε όσα πιστεύουμε για τις σχέσεις, το σώμα, την επιθυμία και τελικά… τον εαυτό μας. Να βρούμε τελικά τον δρόμο προς την κατανόηση, την ενσυναίσθηση και, γιατί όχι, την αγάπη.

Ταυτότητα παραστάσεων

Το Νόημα του Sex Νο 1

Παίζουν: Ιουλία Λεφέβρ, Ελένη Κερολάρη, Αναστάσης Χριστοφιλόπουλος

Κείμενο: Διονύσης Μπουγάς

Σκηνοθεσία: Ελβίνα Μποτονάκη

Το Νόημα του Sex Νο 2

Παίζουν: Αναστάσης Χριστοφιλόπουλος, Εύη Τσάφου

Κείμενο: Διονύσης Μπουγάς

Σκηνοθετική επιμέλεια & Εκτέλεση Παραγωγής: μεταμόρφωσις

Παραστάσεις

Το Νόημα του Sex Νο 1: Από 7 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 21:00

Το Νόημα του Sex Νο 2: Από 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη στις 21:00

Διάρκεια: 100 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων

16 ευρώ κανονικό

11 ευρώ μειωμένο (φοιτητών, ανέργων, ΑμεΑ, άνω των 65, πολυτέκνων)

Προπώληση εισιτηρίων

Το Νόημα του Sex Νο 1: more.com

Το Νόημα του Sex Νο 2: more.com

Θέατρο Λύχνος: (Χαλκιδικής 83 & Ιεράς Οδού 59, 118 55 Γκάζι –300 μέτρα από τον σταθμό του μετρό Κεραμεικός

Τηλ. κρατήσεων: 21 1012 1686

Το Νόημα του Sex Νο 1 παίζεται και στη Θεσσαλονίκη

στο Θέατρο Άσπρο Δέντρο (Ολύμπου 5).

Παίζουν: Χριστίνα Νασιάδου, Νίκος Θάνος, Διονύσης Μπουγάς

Κείμενο: Διονύσης Μπουγάς | Σκηνοθεσία: Λέλα Ραμογλου | Παραγωγή: Mεταμόρφωσις

Εισιτήρια more.com

Τηλ. κρατήσεων: 6972174760