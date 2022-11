Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας στη μουσική ο οποίος λέει πως η σχέση ανάμεσα σε ένα συγκρότημα (ή έναν μουσικό) σφυρηλατείτε μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις. Τις συναυλίες. Εκεί οι δύο πόλοι αυτής της σχέσης έρχονται σε μια πιο στενή επαφή και εκεί «γνωρίζονται» καλύτερα.

Πέρα από το παραπάνω ωστόσο, που λίγο πολύ έχει και το στοιχείο του ρομαντισμού, υπάρχει και το marketing το οποίο, ουσιαστικά, επιβάλει αυτή την επαφή με στόχο την προώθηση κάποιου νέου άλμπουμ ή γενικότερα των προϊόντων που βγάζουν οι καλλιτέχνες προς… πώληση.

Το ερώτημα που τίθεται, λοιπόν, είναι το εξής: Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ένα συγκρότημα που ουσιαστικά δεν έκανε ποτέ live εμφανίσεις και δεν πραγματοποίησε ποτέ κάποια περιοδεία αλλά κατέκτησε την κορυφή στο είδος που υπηρετούσε, παραμένοντας για δεκαετίες ένα από τα επιδραστικότερα σχήματα του συγκεκριμένου ήχου;

Η απάντηση είναι, μάλλον εύκολη: Όχι! Αν δώσατε αυτή την απάντηση τότε πιθανότατα δεν έχετε ακούσει για την διαφορετική ιστορία των Bathory και του Quorthon που αψήφησε τους πάντες και έφτασε στην κορυφή ακολουθώντας το δύσκολο μονοπάτι.

Ο θρασύς πιτσιρικάς που ήθελε να τα κάνει όλα με τον δικό του τρόπο

Στις 17 Φεβρουαρίου 1966 γεννήθηκε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας ο Thomas Borje Forsberg. Όταν έγινε 17 ετών είχε, πλέον, κατασταλάξει πως αυτό που θέλει να κάνει είναι η μουσική.

Ο Quorthon, λοιπόν, το 1983 δημιουργεί τους Bathory παρέα με τον μπασίστα Frederick Melander και τον ντράμερ Hans Uno Jonas Akerlund. Στην αρχή ο Quorthon έχει την βοήθεια του πατέρα του που τότε ήταν ο διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας «Tyfon Grammofon». Οι πρώτες ηχογραφήσεις γίνονται σε ένα γκαράζ με την ονομασία «Heavenshore Studio».

Ο ήχος του συγκροτήματος είναι βαρύς, σκοτεινός, ακραίος. Τα φωνητικά είναι ανατριχιαστικά. Οι κιθάρες ακούγονται πιο παραμορφωμένες από πότε. Μοιάζει με αυτό των θρυλικών Venom αλλά δεν είναι. Είναι κάτι διαφορετικό. Ούτε Black Sabbath, ούτε Motörhead που άκουγε μανιωδώς ο πιτσιρικάς Quorthon είναι. Ο ήχος τους μοιάζει με όλα αυτά αλλά ταυτόχρονα απέχει έτη φωτός απ’ οτιδήποτε είχαν ακούσει μέχρι εκείνη την ώρα οι οπαδοί του σκληρού ήχου.

Χωρίς να το ξέρει ούτε καν ο ίδιος, εκείνος ο θρασύς πιτσιρικάς, με τα μακριά ξανθά μαλλιά και την άγρια όψη, είχε ανοίξει έναν ολοκαίνουργιο δρόμο. Μερικά χρόνια αργότερα όταν ο Νορβηγός Euronymous των θρυλικών Mayhem ονόμασε αυτό το είδος μουσικής- κίνημα «black metal», τότε όλοι κατάλαβαν τι ήταν ακριβώς αυτό που έκανε ο πρωτοπόρος Quorthon.

Δεν υπήρξε ποτέ μέλος καμιάς σκηνής, κανενός κινήματος, καμιάς παρέας. Ο Σουηδός πορεύτηκε μόνος του. Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για τις έξωθεν κριτικές και λοιπές… συμβουλές. Απόμακρος και αδιάφορος για ότι συνέβαινε στη μουσική βιομηχανία. Έκανε τα πάντα με τον δικό του τρόπο.

Είναι ενδεικτικό πως η μπάντα ξεκίνησε το 1983 και πριν καν συμπληρώσει δυο χρόνια ζωής (και ενώ ήδη το όνομα Bathory είχε αρχίσει να κάνει αίσθηση) o Quorthon αποφάσισε να σταματήσει τις συναυλίες! Το 1985 (τον προηγούμενο χρόνο έχει κυκλοφορήσει τον ομώνυμο πρώτο δίσκο του συγκροτήματος) χαρίζει στον κόσμο της σκληρής μουσικής το διαμάντι που ακούει στο όνομα «The return of Darkness and Evil».

Και ενώ όλοι περιμένουν με ανυπομονησία την μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία που είχε κλείσει με τους Celtic Frost και τους Destruction, εκείνος την ακυρώνει και δηλώνει πως το συγκρότημα δεν πρόκειται να κάνει στο μέλλον καμία περιοδεία και δε θα δώσει καμία συναυλία διότι όλο αυτό το σύστημα είναι εξαιρετικά πιεστικό, τον αποσπά από το να γράφει μουσική και το θεωρεί ένα μεγάλο βάσανο το οποίο θέλει να αποφύγει.

Ο θρύλος θέλει τους Bathory να έχουν προλάβει να δώσουν μόνο λίγες, μετρημένες στα δάχτυλα, συναυλίες για τους πρώτους πιστούς οπαδούς της μουσικής τους. Στην πραγματικότητα είναι, μάλλον, απίθανο να συναντήσετε έστω και έναν άνθρωπο που θα σας πει ότι έχει δει live τους Bathory!

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί, πως το συγκρότημα έβγαλε μόλις ένα επίσημο video clip και αυτό με λεφτά που έβαλε από την τσέπη του ο ίδιος ο Quorthon.

Η κατάκτηση της κορυφή και ο μοναχικός όσο και αναπάντεχος θάνατος

Και επειδή όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται, φαίνεται πως αυτή η απόφαση του Quorthon ήταν πέρα για πέρα σοφή, καθώς περίπου δυο χρόνια αργότερα, το 1987, οι Bathory κυκλοφορούν το «Under the sign of the black mark»!

Το άλμπουμ είναι σκληρό, ωμό, βίαιο, δυνατό, σατανικό και αξεπέραστο ενώ ουσιαστικά γεννάει αυτό που σήμερα ξέρουμε ως Black Metal και ρίχνει το σπόρο για να δημιουργηθεί η μεγάλη νορβηγική σχολή. Δεκάδες είναι τα συγκρότημα που προσπάθησαν να το αντιγράψουν. Κάποιοι το κατάφεραν (χωρίς ποτέ να το φτάσουν), κάποιοι άλλοι… έφαγαν τα μούτρα τους.

Ο Quorthon, που ο ίδιος χαρακτήρισε το δίσκο ως το «καλύτερο σκατένιο του άλμπουμ», είναι η ψυχή, το μυαλό και η καρδιά του συγκροτήματος. Αυτός έγραψε και τα δέκα τραγούδια του δίσκου, αυτός παίζει κιθάρα, αυτός μπάσο, αυτός synthesizer! Θα μπορούσε να είναι και one-man band αλλά δεν είναι. Δίπλα του υπάρχουν ο Christer Sandström που παίζει και αυτός μπάσο καθώς και ο Paul Pålle Lundburg πίσω από το σετ των ντραμς!

Ενδεικτικό της μουσικής ευφυίας του Quorthon είναι το γεγονός πως αν και μιλάμε για την βίβλο του Black Metal, ένα από τα τραγούδια του δίσκου, το «Call from the Grave», είναι εμπνευσμένο από το «πένθιμο εμβατήριο» του Φρεντερίκ Σοπέν.

Όπως κάθε μουσική ευφυία έτσι και ο Quorthon δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να πρωτοπορεί. Ενώ έφτασε στην κορυφή, τραβάει μια δυνατή κλωτσιά, τα διαλύει όλα και αρχίζει από την αρχή. Το 1990 οι Bathory κυκλοφορούν το πέμπτο τους άλμπουμ, το Hammerheart, και αφήνουν τους πάντες άφωνους αφού ο Quorthon παρατάει το black metal, διώχνει διαβόλους και σατανάδες και δημιουργεί ένα νέο μουσικό είδος κάνοντας μια τεράστια βουτιά στον παγανισμό, τους Βίκινγκς και τη σουηδική παράδοση δείχνοντας το δρόμο για το πώς θα πρέπει να παίζεται αυτό που οι μεταγενέστεροι του χαρακτήρισαν epic metal!

Από το 1997 και για τα επόμενα έξι χρόνια οι Bathory γίνονται και τυπικά αυτό που ουσιαστικά ήταν πάντα: one-man band! Ο Quorthon μένει μόνος του αλλά συνεχίζει και γράφει μουσική που συγκινεί ακόμα και σήμερα.

Το τέλος για τον μοναχικό Βίκινγκ ήρθε απρόσμενα νωρίς. Στις 7 Ιουνίου 2004 ο Quorthon βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στην Στοκχόλμη. Ήταν μόνο 38 ετών! Ο θάνατός του αποδόθηκε σε καρδιακή ανακοπή. Το πτώμα του βρέθηκε τέσσερις ημέρες μετά…

Ήταν τέτοιο το μουσικό μεγαλείο του, που 17 χρόνια μετά τον θάνατο του, στις 27 Μαΐου 2021, οι Bathory αναγνωρίστηκαν από τους συμπατριώτες τους για την προσφορά τους στην μουσική καθώς εντάχθηκαν στο Σουηδικό Hall Of Fame!