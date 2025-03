Οι κορυφαίοι συνεργάτες του θρυλικού Wayne Shorter ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία-αφιέρωμα, τιμώντας την ανεκτίμητη κληρονομιά του.

Στις 31 Μαρτίου στο Θέατρο Παλλάς, οι Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade και ο σπουδαίος Ravi Coltrane ανεβαίνουν στη σκηνή στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών «In Touch with the Jazz Masters» για μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη.

Ένα πραγματικό All Star jazz γεγονός, που θα γιορτάσει τη μουσική ιδιοφυΐα του Shorter και τη διαχρονική επιρροή του στη jazz.

Μια σπάνια μουσική συνάντηση, εμπειρία κι αφιέρωμα

Oι στενότεροι -για πάνω από μία 20ετία συνεργάτες του στο κουαρτέτο του -ο θρυλικός πιανίστας Danilo Perez, o κορυφαίος μπασίστας John Patitucci και ο εκπληκτικός Brian Blade στα τύμπανα, που βρίσκονταν αδιακόπως πλάι στον Wayne Shorter για πάνω από δύο δεκαετίες, γιορτάζουν την κολοσσιαία παρακαταθήκη που άφησε πίσω του, αυτός ο Jazz Master. Μαζί τους ο απαράμιλλος σαξοφωνίστας Ravi Coltrane, γιός ενός άλλου μύθου, του John Coltrane!

Δύσκολα κανείς θα μπορούσε να πει αν o, με 12 Grammy βραβευμένος, Wayne Shorter, ήταν πιο επιδραστικός στην πορεία και την ιστορία της jazz ως συνθέτης ή ως σαξοφωνίστας, καθώς και στα δύο, υπήρξε για πάνω από έξι δεκαετίες ένας φάρος δημιουργίας στο χώρο της mainstream, της modal jazz αλλά και του fusion.

Είχε ένα τρόπο -με την μουσική του ιδιοφυία- να στρέφει το ενδιαφέρον πάνω του πάντοτε, είτε στην εποχή των 50’s που συμμετείχε στους Messengers του Art Blakey, είτε στα χρόνια του δίπλα στον Miles Davis, είτε ως συν-δημιουργός του θρυλικού fusion γκρουπ των Weather Report, είτε φυσικά τις τελευταίες δύο και πλέον δεκαετίες με το κουαρτέτο του με Perez, Patitucci & Blade. Με ότι κι αν καταπιάστηκε ο Wayne Shorter επιβεβαίωνε πάντοτε αυτό που έλεγαν όλοι γι’ αυτόν, ότι ήταν μία μουσική ιδιοφυΐα, ένας από τους κορυφαίους συνθέτες κι ένας πρωτοπόρος της μουσικής.

Ο Παναμέζος πιανίστας Danilo Perez, είναι από του πλέον επιδραστικούς και δυναμικούς καλλιτέχνες της εποχής μας. Ακτιβιστής, καλλιτεχνικός πρεσβευτής της χώρας του, με τεράστιο κοινωνικό έργο για την Λ. Αμερική και Πρεσβευτής Καλής Θέλησης και Ειρήνης της Unesco, ο σπουδαίος αυτός πιανίστας με τις πολλές υποψηφιότητες και βραβεύσεις με Grammy, ξεκίνησε με την μπάντα του Dizzy Gillespie, συνεργάστηκε με Roy Haynes, Wynton Marsalis, Cassandra Wilson κ.α. κι έφτασε να είναι ο πλησιέστερος συνεργάτης του Shorter.

Ο μπασίστας John Patitucci, φιγουράρει ανάμεσα στους κορυφαίους σύγχρονους μουσικούς, με μία τεράστια καριέρα που περιλαμβάνει 20 υποψηφιότητες και 3 βραβεύσεις με Grammy, 16 προσωπικούς δίσκους και συνεργασίες εκτός του Shorter, με τον Chick Corea, τον Pat Metheny, τον Herbie Hancock, τον Wynton Marsalis, τον Stan Getz κ.α. ενώ έχει συμμετάσχει με τρόπο καταλυτικό σε εκατοντάδες δίσκους.

Ο τρίτος της παρέας, ο καταπληκτικός ντράμερ Brian Blade, είναι για σχεδόν 3 δεκαετίες ένας από τους πιο περιζήτητους μουσικούς στην jazz και όχι μόνο. Leader ο ίδιος για μία 25ετία σ’ ένα από τα σπουδαιότερα jazz σχήματα -του περίφημου Brian Blade Fellowship- o προερχόμενος από την Louisiana Brian, εκτός του W. Shorter, συνεργάστηκε με τον Joshua Redman, τον Chick Corea, τον Christian McBride, την Joni Mitchell, τον Bob Dylan και δεκάδες άλλους.

Στο μεγάλο αυτό αφιέρωμα στον Wayne Shorter και στην αντίστοιχη περιοδεία έρχεται να προστεθεί κι ένας άλλος καταξιωμένος μουσικός, ο σαξοφωνίστας, συνθέτης και bandleader Ravi Coltrane! Ένας αυθύπαρκτος και ξεχωριστός μουσικός που έχει στα γονίδιά του την μεγάλη τζαζ, αφού είναι γιος του «θεού» John Coltrane αλλά και της εμβληματικής Alice Coltrane κι έχει μια εξαιρετική πορεία ο ίδιος, συνεργαζόμενος με καλλιτέχνες όπως ο Elvin Jones, o ΜcCoy Tyner, ο Kenny Barron, ο Joe Lovano, o Terence Blanchard κ.α αλλά και μία πλούσια δισκογραφία.

Αυτή η All Star μπάντα λοιπόν, αποτελούμενη από πραγματικούς Masters της σύγχρονης jazz με δεκάδες υποψηφιότητες για Grammy, θα αποθεώσει τη Δευτέρα 31 Μαρτίου στο Θέατρο Παλλάς, το έργο και την μουσική κληρονομιά του τεράστιου Wayne Shorter κι όλες οι ενδείξεις είναι ότι θα αποτελέσει και το συναυλιακό jazz γεγονός της χρονιάς!

Συντελεστές

DANILO PEREZ- Piano

JOHN PATITUCCI- Bass

BRIAN BLADE- Drums

Special Guest: RAVI COLTRANE- Saxophones

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Δευτέρα 31 Μαρτίου στις 21.00

Τιμές εισιτηρίων: Από 30€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5 Αθήνα