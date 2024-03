Ο Vassilikos είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες καλλιτέχνες της γενιάς του. Τόσο με τη μπάντα του, τους Raining Pleasure, όσο και μόνος, έχει ξεχωρίσει από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, εμπνέοντας μια ολόκληρη γενιά νέων καλλιτεχνών.

Τώρα, πρόκειται να παρουσιάσει την Κυριακή 31 Μαρτίου στη Σφίγγα, το νέο του project «The Grand Duet», μια ιδέα που γεννήθηκε πριν την καραντίνα και υλοποιήθηκε μετά από αυτή, με όλη την ενέργεια και το πάθος που ακολουθεί τον καιρό της απομόνωσης.

O Γιώργος Τριανταφύλλου – το δεύτερο μέλος του Grand Duet – είναι το απόλυτο ταίριασμα σε αυτό το μουσικό σχήμα, ενώ ο υπολογιστής συμπληρώνει σε backing track έναν ήχο γεμάτο, που δημιουργεί την εμπειρία της ολοκληρωμένης μπάντας. Πρόκειται για ένα «διαφορετικό live», πολύ δυναμικό. Ο ήχος που θα μας χαρίσει είναι τόσο γεμάτος και ατμοσφαιρικός, που σου δημιουργείται η αίσθηση μιας κανονικής ορχήστρας.

Το set list περιλαμβάνει αγαπημένα κομμάτια των Raining Pleasure έτσι όπως τα θυμόμαστε, αλλά και κάποια με αλλαγμένο ήχο σε μια σύγχρονη εκτέλεσή τους. Ακολουθούν οι διασκευές σε εμβληματικά τραγούδια από το album «Vintage» (2009), κάποιες σε studio εκτελέσεις και κάποιες σε μια διαφορετική εκδοχή τους – τα «You are my destiny» και «I who have nothing» γεμίζουν με τον ήχο τους τον αέρα – ενώ φυσικά δε λείπουν οι αναφορές στο «Sunday Cloudy Sunday» (2013) με διασκευές του Βασίλη Τσιτσάνη που φέρνουν τον δικό τους ανατρεπτικό χαρακτήρα στο live.

Το «Amazing Grey», που κυκλοφόρησε το 2019, έχει τη δική του θέση στις εμφανίσεις του Vassilikos «The Grand Duet» δημιουργώντας μια pop ατμόσφαιρα με σκοτεινά υποστρώματα και στίχους που θέλεις να τραγουδάς.

Πληροφορίες

Vassilikos: Τραγούδι, κιθάρες, μπάσο, πλήκτρα

Γιώργος Τριανταφύλλου: Κιθάρες, μπάσο, πλήκτρα, δεύτερα φωνητικά.

Ώρα έναρξης: 21.00

Eίσοδος: 12 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: more.com – sfiga.gr

Τηλέφωνα Κρατήσεων: 2114096149 – 6987844845

Μουσική σκηνή Σφίγγα

Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής

(είσοδος στον πεζόδρομο Κιάφας 13)