Τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» βρέθηκαν στην κορυφή του box office το Σαββατοκύριακο, συγκεντρώνοντας εντυπωσιακά έσοδα 82 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και κατακτώντας θέση ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες ταινίες της χρονιάς μέχρι στιγμής.

Η ρομαντική ταινία με τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα για ορισμένες τολμηρές σκηνές της, με μία από αυτές να γίνεται θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για μια σκηνή ανάμεσα στον Χίθκλιφ που υποδύεται ο Ελόρντι και την Ιζαμπέλα της Άλισον Όλιβερ, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Όπως και στο βιβλίο, ο Χίθκλιφ, πληγωμένος επειδή η Κάθριν παντρεύεται άλλον, στρέφεται στην Ιζαμπέλα και την παντρεύεται.

Η σχέση τους παρουσιάζεται παράξενη και τοξική, με τη Νέλι να τη βρίσκει να φορά κολάρο σκύλου και να βρίσκεται στα τέσσερα, ενώ ο Χίθκλιφ επιμένει ότι «της αρέσει» και της λέει «μείνε», με εκείνη να χαμογελά μανιακά.

Σε αυτό το σημείο, τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» αλλάζουν πλήρως το πρωτότυπο υλικό, δείχνοντας τη σχέση τους ως κοινή διαστροφή, αντί για την εστίαση του βιβλίου στο τραύμα και την κακοποίηση που υφίσταται από τον Χίθκλιφ. Η σκηνή με έντονα στοιχεία BDSM προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με ορισμένους να τη χαρακτηρίζουν ακόμη και «μισογυνική» λόγω των μεγάλων αλλαγών σε σχέση με το βιβλίο.

Η σκηνή με το κολάρο σκύλου γίνεται viral για τους λάθος λόγους

Μια ανάρτηση που επαινούσε την ερμηνεία της Όλιβερ πυροδότησε τη συζήτηση, όταν ένα viral σχόλιο απάντησης έγραψε: «Το να μετατρέπεις μια κακοποιημένη σύζυγο σε κάποιο είδος υποτακτικής φιγούρας BDSM είναι επόμενο επίπεδο μισογυνισμού».

Turning an abused wife into some sort of BSDM sub has to be next level in terms of misogyny. https://t.co/WLWbw0XGre — Alexios (@Alexios1080) February 14, 2026

Άλλη ανάρτηση ανέφερε: «Κατέστρεψε ολοκληρωτικά αυτό που υποτίθεται ότι ήταν ο χαρακτήρας. Μια επιζήσασα κακοποίησης και ανύπαντρη μητέρα μετατρέπεται σε κάποια που απολαμβάνει παιχνίδια S&M και γαβγίζει κατ’ εντολή του συζύγου της… δεν τιμωρούμε αρκετά την Έμεραλντ Φένελ γι’ αυτό».

Tore to shreds what the character was supposed to be. A survivor of abuse and single mother reduced to an s&m roleplay enjoyer barking on command for her husband… we're not giving emerald fennell enough lashings for this https://t.co/XehjuxtJQT — Advit (@advitwake) February 15, 2026

Στο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ, ο Χίθκλιφ είναι πολύ πιο σύνθετος και ξεκάθαρα κακοποιητικός, με την Ιζαμπέλα να αποτελεί θύμα στο σχέδιο εκδίκησής του απέναντι στην Κάθριν που τον απέρριψε. Αν προστεθεί και το γεγονός ότι στο βιβλίο κρεμά τον σκύλο της, γίνεται σαφές πόσο μεγάλη είναι η απόκλιση αυτής της σκηνής.

Δεν αντέδρασαν όμως όλοι αρνητικά. Ένα σχόλιο του κριτικού κινηματογράφου Έρικ Άντερσον χαρακτήρισε την Άλισον Όλιβερ «εξαιρετική», προσθέτοντας ότι ως χαρακτήρας αποκτά πλήρη αυτονομία στις επιλογές της, κάτι που θεωρεί μία από τις καλύτερες αλλαγές από το βιβλίο στην οθόνη, ενώ σημείωσε πως οι αρνητικές αντιδράσεις είναι «εντελώς παράλογες».

She's fantastic in it and as a character, gets full agency of her choices at pretty much every turn, one of the best changes from book to screen. The negative responses to this tweet are fully mental. Brains as smooth as butter. https://t.co/25lHJXO0GW — Erik Anderson (@AwardsWatchErik) February 15, 2026

Ποιες άλλες αλλαγές κάνει η ταινία στο βιβλίο

Μία από τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις είναι η ουσιαστική αφαίρεση του δεύτερου μισού του βιβλίου, κάτι που επηρεάζει καθοριστικά την απεικόνιση τόσο του Χίθκλιφ όσο και της Ιζαμπέλα.

Στο δεύτερο μέρος του μυθιστορήματος, ο Χίθκλιφ συνεχίζει να βασανίζει την κόρη της Κάθριν, η οποία στο βιβλίο επιβιώνει, σε αντίθεση με την ταινία όπου πεθαίνει, καθώς και τον δικό του γιο, τον οποίο πολλοί θεωρούν αποτέλεσμα βιασμού ή εξαναγκασμού της Ιζαμπέλα.

Η Έμεραλντ Φένελ υπερασπίστηκε τις σημαντικές αυτές αλλαγές. Μιλώντας στο Entertainment Weekly, ανέφερε ότι ιδανικά θα δημιουργούσε μια μίνι σειρά δέκα ωρών που θα κάλυπτε ολόκληρη την ιστορία, όμως σε μια κινηματογραφική ταινία απαιτούνται δύσκολες αποφάσεις για να διατηρηθεί η αφήγηση συμπαγής.

Άλλες αλλαγές περιλαμβάνουν την απουσία του αφηγητή του βιβλίου, του μεγαλύτερου αδελφού της Κάθριν, καθώς και την αμφιλεγόμενη επιλογή του λευκού Αυστραλού Τζέικομπ Ελόρντι για έναν χαρακτήρα που πολλοί θεωρούν ότι δεν είναι λευκός.

Σε συνέντευξή της στο Entertainment Weekly, η Άλισον Όλιβερ ανέφερε ότι συνεργάστηκε με τη σκηνοθέτρια κίνησης Πόλι Μπένετ για τη σωματική έκφραση της «σκηνής με τα σκυλίσια στοιχεία». Θυμήθηκε επίσης μια συζήτηση με τη Φένελ, η οποία εξηγούσε πως, επειδή η Ιζαμπέλα είναι καταπιεσμένος άνθρωπος και έχει αντιμετωπιστεί σαν παιδί, ό,τι είναι καταπιεσμένο βγαίνει προς τα έξω με χαοτικό και ακατέργαστο τρόπο, αντανακλώντας το άγνωστο και παράξενο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται.