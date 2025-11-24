Το «Sirât», η ταινία σοκ στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών που συζητήθηκε όσο καμιά άλλη, έρχεται να μας καθηλώσει και να σφραγίσει κινηματογραφικά τον χειμώνα μας, στον δρόμο για τα Όσκαρ, αφού είναι η επίσημη πρόταση της Ισπανίας.​

Το εκστατικό, υπερβατικό «Sirât», όσοι το έχουν δει, συμφωνούν πως από το πρώτο δευτερόλεπτο σε πιάνει από τον λαιμό και δεν σε αφήνει ούτε μετά το τέλος της προβολής. Είναι μία ταινία φτιαγμένη για την αίθουσα, ένα αγωνιώδες οδοιπορικό μέσα στην έρημο που οδηγεί προς μια εσωτερική υπέρβαση, ενώ πρόκειται οπωσδήποτε για την καλύτερη στιγμή του Oliver Laxe και για μία από τις εντυπωσιακότερες ταινίες της χρονιάς.

Υποψήφια σε τέσσερις βασικές κατηγορίες (ταινίας, σκηνοθεσίας, καλύτερου ηθοποιού, σεναρίου) στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου η ταινία «Sirαt», του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Oliver Laxe, θα προβληθεί στην Ελλάδα στις 15 Ιανουαρίου 2026.

Σύνοψη

Στην καρδιά των άγριων και απόκοσμων ορεινών τοπίων του νότιου Μαρόκου, ένας πατέρας και ο γιος του ξεκινούν μια απεγνωσμένη αναζήτηση. Πηγαίνουν σε ένα rave party, για να βρουν την κόρη και αδελφή αντίστοιχα, η οποία έχει χαθεί μυστηριωδώς πριν από μήνες, σε ένα παρόμοιο πάρτι. Ωθούμενοι από τη μοίρα, αποφασίζουν να ακολουθήσουν μια ομάδα ravers στην αναζήτηση ενός τελευταίου πάρτι που θα γίνει στην έρημο, με την ελπίδα να είναι εκεί.

Σκηνοθεσία: Oliver Laxe

Πρωταγωνιστούν: Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Stefania Gadda, Tonin Janvier, Joshua Liam Herderson

Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 15 Ιανουαρίου 2026 από τη Feelgood