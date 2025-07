Ο Ιούλιος μάς αποχαιρετά -επιτέλους- με ανάμεικτα συναισθήματα ως προς το είδος των ταινιών που έρχονται σήμερα στα σινεμά. Το μενού είναι πλούσιο με νέες ταινίες και επανεκδόσεις που καλύπτουν όλα τα γούστα.

Στις πρεμιέρες ξεχωρίζει σίγουρα η κωμωδία «Τρελές Σφαίρες», με τον Λίαμ Νίσον στον πιο απρόσμενο ρόλο της καριέρας του να αποδεικνύει ότι ο πραγματικά καλός ηθοποιός, είναι καλός σε όλα τα είδη. Δίπλα του έχει την Πάμελα Άντερσον, με την οποία αποτελούν ένα εξαιρετικό δίδυμο και ζευγάρι που δεν είχαμε ποτέ φανταστεί, αλλά να που η πραγματικότητα ξεπερνάει τη φαντασία και είναι και καλύτερη.

Στις νέες ταινίες ξεχωρίζει και το πολυαναμενόμενο θρίλερ της χρονιάς, «Μαζί» με τους Ντέιβ Φράνκο και Άλισον Μπρι κι ετοιμαστείτε να τρομάξετε με τη μυστηριώδη, αφύσικη δύναμη που θα κάνει την εμφάνισή της.

Τρελές Σφαίρες

Σκηνοθεσία: Ακίβα Σάφερ

Σενάριο: Νταν Γκρέγκορ, Νταγκ Μαντ, Ακίβα Σάφερ

Μουσική: Λορν Μπαλφ

Πρωταγωνιστούν: Λίαμ Νίσον, Πάμελα Αντερσον, Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Κέβιν Ντιουράντ, Ντάνι Χιούστον

Διάρκεια: 85 λεπτά

Διανομή: Feelgood

Η υπόθεση

Μόνος ένας άνθρωπος διαθέτει τις ικανότητες που χρειάζονται για να αναλάβει την αρχηγία της αστυνομίας και να σώσει τον κόσμο! Ο υπαστυνόμος Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) βαδίζει στον δρόμο που χάραξε ο πατέρας του.

Μαζί

Σκηνοθεσία: Μάικλ Σανκς

Σενάριο: Μάικλ Σανκς

Μουσική: Κορνέλ Βίλτσεκ

Πρωταγωνιστούν: Ντέιβ Φράνκο, Αλισον Μπρι, Ντέιμον Χέριμαν, Μία Μόρισι, Τζακ Κένι

Διάρκεια: 102 λεπτά

Διανομή: The Film Group

Η υπόθεση

Μετά από χρόνια σχέσης, ο Τιμ και η Μίλι (Ντέιβ Φράνκο και Άλισον Μπρι) αποφασίζουν να κάνουν μια νέα αρχή μετακομίζοντας στην εξοχή και αφήνοντας πίσω τους τα πάντα – εκτός από την αγάπη τους. Με τις εντάσεις να κορυφώνονται,μια εφιαλτική συνάντηση με μια μυστηριώδη, αφύσικη δύναμη απειλεί να διαλύσει όχι μόνο τη σχέση τους και την αγάπη τους, αλλά και την ίδια τους την ύπαρξη.

Την Ίδια Ώρα, στη Γη

Σκηνοθεσία: Ζερεμί Κλαπέν

Σενάριο: Ζερεμί Κλαπέν

Μουσική: Ντάν Λεβί

Πρωταγωνιστούν: Μέγκαν Νόρταμ, Κατρίν Σαλέ, Σαμ Λούικ, Ρομάν Γουίλιαμς, Σοφία Λεσαφρ, Νικολά Αβινέ, Γιοάν Τιμπό Ματίας, Αρκαντί Ραντέφ, Γιοάν Ζερμέν Λε Ματ, Σαμπίν Τιμοτέο, Ντιμιτρί Ντορέ

Διάρκεια: 88 λεπτά

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Η Έλσα και ο Φρανκ ήταν δυο δεμένα αδέλφια, αλλά όλα άλλαξαν όταν η διαστημική αποστολή του Φρανκ έπαψε να δίνει σημεία ζωής. Τρία χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή του, και ενώ η 23χρονη Έλσα δυσκολεύεται να προχωρήσει, μια άγνωστη μορφή ζωής έρχεται σε επαφή μαζί της, προτείνοντάς της να φέρει τον αδελφό της πίσω στη Γη. Όμως υπάρχει ένα τίμημα που η κοπέλα πρέπει να πληρώσει…

Νεαρές Μητέρες

Σκηνοθεσία: Λικ Νταρντέν, Ζαν-Πιερ Νταρντέν

Σενάριο: Λικ Νταρντέν, Ζαν-Πιερ Νταρντέν

Πρωταγωνιστούν: Λουσί Λαρελ, Μπαμπέτ Βερμπέκ, Ελζά Ουμπέν, Ζαναΐνα Αλοΐ Φοκάν, Σαμία Χίλμι, Ζεφ Ζακόμπς, Γκίντερ Ντιρέ, Κριστέλ Κορνίλ, Ιντιά Χερ, Τζόελι Εμπούντου

Διάρκεια: 105 λεπτά

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Πέντε νεαρές μητέρες που ζουν σε ένα καταφύγιο προσπαθούν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον για τις ίδιες και τα παιδιά τους, εν μέσω δύσκολων ανατροφών.

Ρίτα

Σκηνοθεσία: Παθ Βέγκα

Σενάριο: Παθ Βέγκα

Μουσική: Πάμπλο Θερβάντες

Πρωταγωνιστούν: Σοφία Αλεπούθ, Αλεχάντρο Εσκαμίγια, Παθ Βέγκα, Ρομπέρτο Αλαμο, Παθ ντε Αλαρκόν

Διάρκεια: 94 λεπτά

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Σεβίλλη, καλοκαίρι του 1984. Η Ρίτα και ο Λόλο είναι αδέρφια, 7 και 5 ετών, που ζουν στην καρδιά μιας ταπεινής, εργατικής οικογένειας. Οι καλοκαιρινές διακοπές ξεκινούν και όλη η χώρα έχει ποδοσφαιρικό πυρετό μετά την πρόκριση της Ισπανίας στα προημιτελικά του Euro. Η Ρίτα ονειρεύεται να πάει στην παραλία, αλλά στο σπίτι ισχύει πάντα ό,τι λέει ο πατέρας της και γι’ αυτόν η παρακολούθηση των αγώνων είναι η προτεραιότητα. Για πρώτη φορά, η Ρίτα αρχίζει να αναρωτιέται γιατί συμβαίνει αυτό. Αρχίζει επίσης να συνειδητοποιεί ότι το σπίτι της γίνεται όλο και λιγότερο ασφαλές, ειδικά για τη μητέρα της.

Το Πατρικό

Σκηνοθεσία: Αλεξ Μοντόγια

Σενάριο: Αλεξ Μοντόγια, Χοάνα Μ. Ορτουέτα

Μουσική: Φερνάντο Βελάσκες

Πρωταγωνιστούν: Νταβίντ Βερνταγκέρ, Λουίς Καγέχο, Οσκαρ ντε λα Φουέντε, Ολίβια Μολίνα, Μαρία Ρομανίγιος, Μιγκέλ Ρεγιάν, Μάρτα Μπελεγκέρ

Διάρκεια: 83 λεπτά

Διανομή: One From The Heart

Η υπόθεση

Μετά τον θάνατο του πατέρα τους, τρία αδέρφια επιστρέφουν στο πατρικό τους σπίτι. Σχεδιάζουν να το πουλήσουν και να συνεχίσουν τις διαφορετικές πορείες τους. Αλλά καθώς το παρελθόν έρχεται στην επιφάνεια, ένας φόβος ότι θα ξεχάσουν ό,τι τους ενώνει και μια επιθυμία να έρθουν πιο κοντά ξανά, ζωντανεύουν μέσα τους. Σαν έναν τελευταίο φόρο τιμής στον πατέρα τους, προσπαθούν να αναπληρώσουν τον χαμένο χρόνο και να χτίσουν νέες αναμνήσεις.

Κοτόπουλο με Δαμάσκηνα

Σκηνοθεσία: Μαρζάν Σατραπί, Βενσάν Παρονό

Σενάριο: Μαρζάν Σατραπί, Βενσάν Παρονό

Μουσική: Ολιβιέ Μπερνέ

Πρωταγωνιστούν: Ματιέ Αμαλρίκ, Εντουάρ Μπερ, Μαρία ντε Μεντέιρος, Κιάρα Μαστρογιάνι, Ιζαμπέλα Ροσελίνι, Γκολσιφτέ Φαραχανί

Διάρκεια: 93 λεπτά

Διανομή: New Star

Η υπόθεση

Στην Τεχεράνη του 1958, ο διακεκριμένος βιολιστής Νασέρ-Αλί βιώνει κατάθλιψη όταν η γυναίκα του σπάζει το σωτήριο βιολί του. Παραμένει κλινήρης στο κρεβάτι του, βιώνοντας τις τελευταίες οκτώ ημέρες της ζωής του, γυρίζοντας νοερά σε γλυκόπικρες αναμνήσεις της ζωής και του έρωτά του.

Πώς να κλέψετε ένα εκατομμύριο δολάρια

Σκηνοθεσία: Γουίλιαμ Γουάιλερ

Σενάριο: Χάρι Κέρνιτς

Μουσική: Τζον Γουίλιαμς

Πρωταγωνιστούν: Οντρεϊ Χέπμπορν, Πίτερ Ο’Τουλ, Ιλάι Γουόλακ, Χιου Γκρίφιθ, Σαρλ Μπουαγιέ

Διάρκεια: 123 λεπτά

Διανομή: Summer Classics

Η υπόθεση

Η Νικόλ είναι μια μεγαλοαστή Παριζιάνα, κόρη ενός από τους σημαντικότερους συλλέκτες έργων τέχνης, ο οποίος, απλώς, φτιάχνει τα έργα… μόνος του! Οταν η Αφροδίτη του Τσελίνι, την οποία έχουν πλάσει τα χέρια του επίσης πλαστογράφου παπού, πρόκειται να εκτεθεί σ’ένα μεγάλο μουσείο, προκειμένου ν’αποφύγει τους ελέγχους αυθεντικότητας και την ντροπή της οικογένειας, η Νικόλ προσλαμβάνει τον Σάιμον, λωποδύτη της καλής κοινωνίας, να κλέψει την Αφροδίτη από τον χώρο όπου εκτίθεται.