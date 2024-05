Ο Glen Powell χρησιμοποιεί την αδιαμφισβήτητη γοητεία του για να βάλει ανθρώπους πίσω από τα κάγκελα στο νέο τρέιλερ της σειράς Hit Man του Netflix, που έρχεται στην πλατφόρμα streaming στις 7 Ιουνίου.

Με συν-σεναριογράφο και πρωταγωνιστή τον Glen Powell (Set It Up, Top Gun: Maverick), το Hit Man είναι ένα είδος νουάρ κωμωδίας με στοιχεία θρίλερ. Αλλά κατά βάθος, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Linklater στο Netflix, είναι πολύ απλό: «Τελικά, είναι μια ταινία σχέσεων».

Οι σπίθες μεταξύ του ψεύτικου εκτελεστή Γκάρι Τζόνσον (Πάουελ) και της υποψήφιας πελάτισσας Μάντισον (Άντρια Αρτζιόνα) πετάνε αμέσως -μέχρι που διάφορες απάτες φέρνουν τα πάνω κάτω στο εκκολαπτόμενο ειδύλλιό τους.

Λίγα λόγια για την ταινία

Εμπνευσμένος από μια απίστευτη αληθινή ιστορία, ένας ευθύς καθηγητής ανακαλύπτει ότι έχει ένα κρυφό ταλέντο ως ψεύτικος εκτελεστής. Βρίσκει το ταίρι του σε έναν πελάτη που του κλέβει την καρδιά και πυροδοτεί μια σειρά εξαπάτησης, απόλαυσης και μπερδεμένων ταυτοτήτων.

Ο Γκάρι αρχίζει να παίρνει ψεύτικες ταυτότητες για να παγιδεύει εγκληματίες για λογαριασμό της τοπικής αστυνομίας, αλλά η κατάσταση γρήγορα αλλάζει. «Νομίζω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της ταινίας -πρόκειται για πολλά πράγματα», δήλωσε ο Linklater.

«Έχει να κάνει με την ταυτότητα, τον εαυτό και το πάθος. Αλλά σε επίπεδο πλοκής, είναι απλά ένας τύπος που μπαίνει λίγο πιο βαθιά στα πράγματα. Τα πάθη του τον οδηγούν σε μια κατεύθυνση όπου εξαπατά κάποιον με τον οποίο είναι ερωτευμένος. Πρέπει να αντιμετωπίσει αυτές τις επιπτώσεις».

Η ταινία αντλεί έμπνευση από την ομώνυμη ιστορία του περιοδικού Texas Monthly, γραμμένη από τον Skip Hollandsworth, και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον αείμνηστο Gary Johnson, ο οποίος εργαζόταν ως ψεύτικος δολοφόνος για την αστυνομία του Χιούστον.

Ο Linklater συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Powell στην ταινία Fast Food Nation (2006) και αργότερα στην ταινία Everybody Wants Some!!! (2016) και στο Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood (2022).

Ο Πάουελ αποκάλεσε το Hit Man το «μωρό του Covid» στο Rolling Stone, ενώ αποκάλυψε ότι ο ίδιος σύστησε τον Linklater στο άρθρο του Texas Monthly και οι δυο τους άρχισαν να ασχολούνται με το έργο λόγω της εξερεύνησης της ταυτότητας και του πάθους.

«Είναι σαν το μυαλό του και το δικό μου μυαλό να συγχωνεύτηκαν εντελώς», δήλωσε ο Πάουελ στο Rolling Stone. «Νομίζω ότι αξιοποιεί στο έπακρο αυτό που τον κάνει ξεχωριστό ως σκηνοθέτη. Γι’ αυτό είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που ο κόσμος θα το δει. Είναι φοβερό».