Δυο από τις σειρές που έχουν αγαπήσει οι θαυμαστές της Marvel επανέρχονται μέσω του Disney+ και οι τηλεθεατές αναφώνησαν «επιτέλους» αφού μπαίνει τέλος στην ανυπομονησία τους.

Την Τρίτη (16/05) ανακοινώθηκε, ως μέρος της παρουσίασης Upfront της Disney, ότι η δεύτερη σεζόν του Loki θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου, ενώ το spinoff του Hawkeye με τίτλο Echo θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το tvline και όπως αναμεταδίδει το lordoftheseries.gr για πρώτη φορά σε μια από τις σειρές της Marvel στο Disney+ το Echo θα έχει μια «binge» κυκλοφορία, με όλα τα επεισόδια να κυκλοφορούν ταυτόχρονα.

Ολόκληρη η ομάδα του Loki από την πρώτη season θα επιστρέψει, συμπεριλαμβανομένων των Owen Wilson (ως Mobius), Gugu Mbatha-Raw (Renslayer), Wunmi Mosaku (Hunter B-15) και Tara Strong (φωνητική υποκριτική ως Miss Minutes). Επιπλέον, ο Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) και ο Rafael Casal (Blindspotting) θα αναλάβουν νέους ρόλους στη δεύτερη σεζόν.

Από την άλλη, το Echo αφηγείται την προέλευση της Maya Lopez, γνωστή και ως “Echo” η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει το παρελθόν της, να επανασυνδεθεί με τις ιθαγενείς αμερικανικές ρίζες της και να αποδεχθεί τη σημασία της οικογένειας και της κοινότητας αν προτίθεται ποτέ να προχωρήσει μπροστά.

Στο επιβεβαιωμένο καστ περιλαμβάνονται επίσης ο Vincent D’Onofrio (ως Wilson Fisk/Kingpin), ο Chaske Spencer, η Tantoo Cardinal, η Devery Jacobs, ο Cody Lightning, ο Graham Greene και ο Zahn McClarnon.