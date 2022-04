Χαστούκι όπως τα Όσκαρ 2022 δεν είχαν αλλά σε κάθε περίπτωση τα Grammys 2022 ήταν για άλλη μία χρονιά φαντασμαγορικά. Είχαν εντυπωσιακές εμφανίσεις, εκρηκτικές ζωντανές ερμηνείες, μία φλογερή ομιλία του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία και (όπως κάθε χρόνο) απρόοπτα.

Ένα τέτοιο συνέβη τη στιγμή της βράβευσης για την κατηγορία «Καλύτερο ποπ ντουέτο» το οποίο κέρδισαν οι SZA και Doja Cat. Η δεύτερη όμως έφτασε λαχανιασμένη στη σκηνή καθώς έπρεπε… να πάει επειγόντως στην τουαλέτα.

«Δεν έχω ξανακατουρήσει τόσο γρήγορα σε όλη μου τη ζωή», είπε η Doja Cat ανάμεσα σε λαχανισμένες αναπνοές και αφού έτρεξε στη σκηνή με τα τακούνια. Προέτρεψε τη συνδημιουργό της στο κομμάτι, SZA, η οποία έφτασε στη σκηνή κουτσαίνοντας με πατερίτσες και έλαβε την απαραίτητη βοήθεια στο φόρεμα από τη Lady Gaga, «να πει κάτι, να τους δώσει κάτι», πριν παραδώσει το μικρόφωνο.

Η 32χρονη τραγουδίστρια του «Good Days», η οποία διεκδικεί το βραβείο καλύτερου R&B τραγουδιού για το κομμάτι, αστειεύτηκε: «Χαίρομαι που τα κατάφερες εγκαίρως», αφού ευχαρίστησε την οικογένειά της και τον Θεό.

Grammys 2022: Τζον Μπατίστ και Ολίβια Ροντρίγκο οι μεγάλοι νικητές

Ο Τζον Μπατίστ πήρε συνολικά πέντε βραβεία, ανάμεσά τους το σημαντικότερο- του καλύτερου άλμπουμ της χρονιάς- για το «We Are». Οι Silk Sonic πήραν μεταξύ άλλων το Grammy για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς, για το «Leave the door open».

«Το πιστεύω στην ψυχή μου, δεν υπάρχει καλύτερος μουσικός, καλύτερος καλλιτέχνης, καλύτερος χορευτής, καλύτερος ηθοποιός. Οι δημιουργικές τέχνες είναι υποκειμενικές και αγγίζουν τους ανθρώπους σε ένα σημείο της ζωής τους που το χρειάζονται περισσότερο», δήλωσε ο Μπατίστ.

Η Ολίβια Ροντρίγκο κέρδισε τρία Grammy, μεταξύ των οποίων εκείνο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη με την 19χρονη να δηλώνει: «Το μεγαλύτερο όνειρό μου πραγματοποιήθηκε, σας ευχαριστώ τόσο πολύ».

Οι Foo Fighters, των οποίων ο ντράμερ Τέιλορ Χόκινς πέθανε πριν από λίγες ημέρες, κέρδισαν τρία βραβεία, μεταξύ των οποίων εκείνο του καλύτερου ροκ άλμπουμ, για το «Medicine at Midnight». Κανένα μέλος της μπάντας δεν εμφανίστηκε για να παραλάβει τα βραβεία. Τη μνήμη του αδικοχαμένου μουσικού τίμησε η Billie Eilish καθώς τραγούδησε επί σκηνής φορώντας T-shirt με το πρόσωπό του μπροστά και το όνομά του στην πίσω πλευρά.

Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές των Grammys 2022

Album of the year

Jon Batiste – We Are

Record of the year

Silk Sonic – Leave the Door Open

Best pop/duo group performance

Doja Cat featuring SZA – Kiss Me More

Best pop vocal album

Olivia Rodrigo – Sour

Best R&B album

Jazmine Sullivan – Heaux Tales

Best rap performance

Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties

Best new artist

Olivia Rodrigo

Song of the year

Silk Sonic – Leave the Door Open

Best country album

Chris Stapleton – Starting Over

Best pop solo performance

Olivia Rodrigo – Drivers License

Best dance/electronic recording

Rüfüs Du Sol – Alive

Best dance/electronic album

Black Coffee – Subconsciously

Best country duo/group performance

Brothers Osborne – Younger Me

Best rock performance

Foo Fighters – Making a Fire

Best metal performance

Dream Theater – The Alien

Best rock song

Foo Fighters – Waiting on a War

Best rock album

Foo Fighters – Medicine at Midnight

Best alternative music album

St Vincent – Daddy’s Home

Best R&B performance

Silk Sonic – Leave the Door Open και Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings

Best traditional R&B performance

HER – Fight for You

Best R&B song

Silk Sonic – Leave the Door Open

Best rap album

Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost

Best rap song

Kanye West featuring Jay-Z – Jail

Best melodic rap performance

Kanye West featuring the Weeknd and Lil Baby – Hurricane

Best country song

Chris Stapleton – Cold

Best country solo performance

Chris Stapleton – You Should Probably Leave

Best Latin pop album

Alex Cuba – Mendó

Best música urbana album

Bad Bunny – El Último Tour del Mundo

Best Latin rock or alternative album

Juanes – Origen

Best tropical Latin album

Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta – Salswing!

Best American roots performance

Jon Batiste – Cry

Best American roots song

Jon Batiste – Cry

Best Americana album

Los Lobos – Native Sons

Best contemporary blues album

Christone “Kingfish” Ingram – 662

Best traditional blues album

Cedric Burnside – I Be Trying

Best bluegrass album

Béla Fleck – My Bluegrass Heart

Best folk album

Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi – They’re Calling Me Home

Best reggae album

Soja – Beauty in the Silence

Best jazz vocal album

Esperanza Spalding – Songwrights Apothecary Lab

Best jazz instrumental album

Ron Carter, Jack DeJohnette and Gonzalo Rubalcaba – Skyline

Best Latin jazz album

Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés – Mirror Mirror

Best new age album

Stewart Copeland and Ricky Kej – Divine Tides

Best global music album

Angélique Kidjo – Mother Nature

Best global music performance

Arooj Aftab – Mohabbat

Best regional Mexican music album

Vicente Fernández – A Mis 80’s

Best gospel album

CeCe Winans – Believe for It

Best roots gospel album

Carrie Underwood – My Savior

Best gospel performance/song

CeCe Winans – Never Lost

Best contemporary Christian album

Elevation Worship and Maverick City Music – Old Church Basement

Best contemporary Christian music performance/song

CeCe Winans – Believe for It

Producer of the year, non-classical

Jack Antonoff

Best comedy album

Louis CK – Sincerely Louis CK

Best spoken word album

Don Cheadle – Carry On: Reflections for a New Generation From John Lewis

Best music film

Various Artists – Summer of Soul

Best song written for visual media

Bo Burnham – All Eyes on Me

Best compilation soundtrack for visual media

Andra Day – The United States vs. Billie Holiday

Best score soundtrack for visual media

Carlos Rafael Rivera – The Queen’s Gambit και Jon Batiste, Trent Reznor and Atticus Ross – Soul