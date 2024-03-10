Αντίστροφη μέτρηση για την απονομή των Οσκαρ 2024 – Με έντονο ελληνικό χρώμα η βραδιά, αναλυτικά όλες οι υποψηφιότητες
Oppenheimer, Poor Things του δικού μας Γιώργου Λάνθιμου και Barbie ξεχωρίζουν στη μάχη για τα αγαλματίδια
Ολα είναι έτοιμα στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες για την 96η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ.
Φέτος η βραδιά έχει έντονο ελληνικό χρώμα λόγω των 11 υποψηφιοτήτων του «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου ενώ πέντε Όσκαρ διεκδικεί και ο ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν με τα «Παιδιά του Χειμώνα».
Συνολικά, θα απονεμηθούν 24 βασικά βραβεία με τις περισσότερες υποψηφιότητες να συγκεντρώνει το «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν σε 13 κατηγορίες, ενώ 10 έχουν «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» του Μάρτιν Σκορσέζε και 8 το εισπρακτικό φαινόμενο «Μπάρμπι».
Στο τιμόνι της παρουσίασης για τέταρτη φορά θα δούμε τον κωμικό ηθοποιό Τζίμι Κίμελ, έπειτα από την 89η τελετή το 2017, την 90η τελετή το 2018, και την 95η τελετή το 2023, ενώ τα Βραβεία θα μεταδοθούν ζωντανά από το δίκτυο ABC κατά μία ώρα νωρίτερα και σε περισσότερες από 200 χώρες.
Λίλι Γλάντστοουν και Έμμα Στόουν περιμένουν την στιγμή που ο χρυσός φάκελος θα ανοίξει και θα ανακοινωθεί το όνομα τους για το βραβείο Ά Γυναικείου ρόλου. Ανάλογα και οι Πολ Τζιαμάτι και Κίλιαν Μέρφι για τον πρώτο ανδρικό ρόλο.
Στην σκηνή θα ανέβει και ο Ράιαν Γκόσλινγκ για να ερμηνεύσει το τραγούδι «I’m Just Ken» το οποίο διεκδικεί και ένα όσκαρ.
Την μεγαλύτερη γιορτή του κινηματογράφου αναμένεται να συμπληρώσουν οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της αφρόκρεμας του Χόλιγουντ, ενώ φημισμένα κοσμηματοπωλεία έχουν διαθέσει στους σταρς μοναδικούς πολύτιμους λίθους.
Πότε θα πραγματοποιηθούν τα Όσκαρ 2024 (ώρα Ελλάδος):
Η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 2024 θα διεξαχθεί ξημερώματα Δευτέρας 11 Μαρτίου για την Ελλάδα και μάλιστα σε νέα ώρα σε σχέση με πέρυσι, στις 01:00.
Το κανάλι στο οποίο θα μπορείτε να δείτε τα Όσκαρ 2024 στην Ελλάδα:
Όσον αφορά πάντα την Ελλάδα, η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 2024 θα μεταδοθεί αποκλειστικά μέσα από το COSMOTE TV και το ειδικό κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS HD.
Οι υποψηφιότητες των Όσκαρ 2024:
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
- American Fiction
- Anatomy of a Fall
- Barbie
- The Holdovers
- Killers of the Flower Moon
- Maestro
- Oppenheimer
- Past Lives
- Poor Things
- The Zone of Interest
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ
- Justine Triet (Anatomy of a Fall)
- Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon)
- Christopher Nolan (Oppenheimer)
- Yorgos Lanthimos (Poor Things)
- Jonathan Glazer (Zone of Interest)
Α‘ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ
- Bradley Cooper (Maestro)
- Colman Doomingo (Rustin)
- Paul Giamatti (Holdovers)
- Cillian Murphy (Oppenheimer)
- Jeffrey Wright (American Fiction)
Α‘ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ
- Annette Bening (Nyad)
- Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)
- Sandra Huller (Anatomy of a Fall)
- Carey Mulligan (Maestro)
- Emma Stone (Poor Things)
Β‘ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ
- Sterling K. Brown (American Fiction)
- Robert De Niro (Killers of the Flower Moon)
- Robert Downey Jr. (Oppenheimer)
- Ryan Gosling (Barbie)
- Mark Ruffalo (Poor Things)
Β‘ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ
- Emily Blunt (Oppenhmeimer)
- Danielle Brooks (The Color Purple)
- America Ferrera (Barbie)
- Jodie Foster (Nyad)
- De’Vine Joy Randolph (The Holdovers)
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ
- Io Capitano (Ιταλία)
- Perfect Days (Ιαπωνία)
- Society of the Snow (Ισπανία)
- The Teachers Lounge (Γερμανία)
- The Zone of Interest (Μ. Βρετανία)
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
- Ανατομία μιας Πτώσης (Anatomy of a Fall)
- Τα Παιδιά του Χειμώνα (The Holdovers)
- Maestro
- May December
- ΠερασμένεςΖωές (Past Lives)
ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
- American Fiction
- Barbie
- Openheimer
- Poor Things
- ΖώνηΕνδιαφέροντος (The Zone of Interest)
ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
- The Boy and the Heron
- Elemental
- Nimona
- Robot Dreams
- Spider-Man: Across The Spider-Verse
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
- Barbie
- Killers of the Flower Moon
- Napoleon
- Oppenheimer
- Poor Things
- ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΜΟΝΤΑΖ
- Anatomy of a Fall
- The Holdovers
- Killers of the Flower Moon
- Oppenheimer
- Poor Things
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΗΧΟΥ
- The Creator
- Maestro
- Mission Impossible Dead Reckoning Part 1
- Oppenheimer
- Zone of Interest
ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΕ
- The Creator
- Godzilla Minus One
- Guardians of the Galaxo Vol. 3
- Mission Impossible Dead Reckoning
- Napoleon
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
- El Conde
- Killers of the Flower Moon
- Maestro
- Oppenheimer
- Poor Things
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ/ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ
- Gols
- Maestro
- Oppenheimer
- Poor Things
- Society of the Snow
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ
- Barbie
- Killers of the Flower Moon
- Napoleon
- Oppenheimer
- Poor Things
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ/SOUNDTRACK
- American Fiction (Laura Karpman)
- Indiana Jones and the Dial of Destiny (John Williams)
- Oppenheimer (Ludwig Göransson)
- Killers of the Flower Moon (Robbie Robertson)
- Poor Things (Jerskin Fendrix)
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
- The Fire Inside (Flamin’ Hot)
- I’m Just Ken (Barbie)
- It Never Went Away (American Symphony)
- Wahzhazhe (A Song For My People) (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού)
- What Was I Made For (Barbie)
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
- The ABCs of Book Banning
- The Barber of Little Rock
- Island in Between
- Te Last Repair Shop
- Nǎi Nai & Wài Pó
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
- Βobi Wine: The People’s President
- The Eternal Memory
- Four Daughters
- To Kill A Tiger
- 20 Days In Mariupol
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
- Letter to a Pig
- Ninety-Five Senses
- Our Uniform
- Pachyderme
- War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
- The After
- Invincible
- Knight of Fortune
- Red, White and Blue
- The Wonderful Story of Henry Sugar