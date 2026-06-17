Η Jaguar Land Rover δεν σκοπεύει να γυρίσει την πλάτη στα βενζινοκίνητα οχήματα, παρά τη μεγάλη στροφή της αυτοκινητοβιομηχανίας προς την ηλεκτροκίνηση.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της JLR, PB Balaji, ξεκαθάρισε ότι για αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μέση Ανατολή η βενζίνη παραμένει κρίσιμος παράγοντας ζήτησης, αφήνοντας σαφές μήνυμα ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να προσφέρει θερμικούς κινητήρες και υβριδικές επιλογές.

«Η βενζίνη είναι τεράστια στις ΗΠΑ. Είναι τεράστια στη Μέση Ανατολή, οπότε σε καμία περίπτωση», δήλωσε όταν ρωτήθηκε αν η εταιρεία θα καταργήσει τα αμιγώς βενζινοκίνητα μοντέλα.

Η θέση αυτή σηματοδοτεί μια πιο πραγματιστική στρατηγική για τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία θέλει να επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση, αλλά χωρίς να χάσει πελάτες σε αγορές όπου τα ηλεκτρικά οχήματα δεν αποτελούν ακόμη την κυρίαρχη επιλογή.

Στροφή στη Βόρεια Αμερική

Η JLR στρέφει πλέον πιο έντονα το βλέμμα της στη Βόρεια Αμερική, την οποία θεωρεί τη μεγαλύτερη ευκαιρία ανάπτυξης για premium αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ο Balaji ανέφερε ότι η εταιρεία «γυρίζει» τη στρατηγική της προς την αγορά των ΗΠΑ, όπου βλέπει μεγάλες δυνατότητες αύξησης πωλήσεων σε πελάτες υψηλού εισοδήματος.

Στόχος είναι η JLR να πετύχει διψήφια ετήσια αύξηση εσόδων μέσα στην επόμενη πενταετία, αξιοποιώντας κυρίως τη δυναμική των Range Rover, Defender και Discovery.

Η εταιρεία πουλά σήμερα περίπου 100.000 οχήματα ετησίως στις ΗΠΑ, ενώ η παραγωγή της παραμένει κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Σλοβακία.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της JLR άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για τοπική παραγωγή στις ΗΠΑ στο μέλλον, εφόσον το μέγεθος της αγοράς το δικαιολογήσει.

Defender και συνεργασία με Stellantis

Στο νέο πλάνο που παρουσίασε στους επενδυτές, η Jaguar Land Rover δίνει ιδιαίτερο βάρος στο Defender, ένα από τα πιο ισχυρά εμπορικά της χαρτιά.

Η εταιρεία θέλει να αξιοποιήσει το brand στις ΗΠΑ, όπου τα μεγάλα, πολυτελή SUV εξακολουθούν να έχουν ισχυρή απήχηση.

Παράλληλα, η συνεργασία με τη Stellantis αναμένεται να βοηθήσει την JLR να ενισχύσει την παρουσία της και να προσαρμοστεί γρηγορότερα στις ανάγκες της αμερικανικής αγοράς.

Η στροφή αυτή γίνεται σε μια περίοδο δύσκολη για τους παραδοσιακούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, καθώς η Κίνα και η Ευρώπη πιέζονται από την άνοδο της BYD και άλλων κινεζικών ανταγωνιστών.

Υβριδικά αντί για μονοδιάστατη ηλεκτροκίνηση

Η JLR επιμένει ότι δεν εγκαταλείπει τα ηλεκτρικά της σχέδια. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι χτίζει ένα πιο ανθεκτικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων.

Η εταιρεία θα προσαρμόσει την πλατφόρμα ηλεκτρικών οχημάτων της ώστε να μπορεί να παράγει και υβριδικά μοντέλα, τα οποία θα συνδυάζουν βενζινοκινητήρα, ηλεκτροκινητήρα και μικρή μπαταρία.

Υβριδικές εκδόσεις αναμένονται τα επόμενα χρόνια για τα Range Rover, Defender και Discovery, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων που θα κατευθυνθούν στην αμερικανική αγορά.

Η κίνηση δείχνει ότι η JLR επιχειρεί να αποφύγει το λάθος μιας υπερβολικά γρήγορης μετάβασης αποκλειστικά στα ηλεκτρικά, σε μια στιγμή που η ζήτηση για EVs παραμένει άνιση ανά περιοχή.

Πέντε νέα ηλεκτρικά μοντέλα

Παρά τη στροφή στα υβριδικά, ο Balaji επιμένει ότι η JLR δεν μειώνει τις φιλοδοξίες της στην ηλεκτροκίνηση.

Η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει πέντε νέα ηλεκτρικά μοντέλα μέσα στους επόμενους 18 μήνες, μετά από μια περίοδο τετραετούς σχετικής στασιμότητας στα νέα προϊόντα.

Το καθυστερημένο Range Rover Electric αναμένεται να κυκλοφορήσει στο δεύτερο μισό της χρονιάς, ενώ η Jaguar ετοιμάζει το νέο της μοντέλο Type 01, στο πλαίσιο της επανατοποθέτησής της ως αμιγώς ηλεκτρικής premium μάρκας.

Ο επικεφαλής της JLR ανέφερε ότι η εταιρεία έχει ευθύνη, ως κατασκευαστής πολυτελών οχημάτων, να συμβάλει στη δημιουργία της αγοράς των πολυτελών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να κυνηγήσει επιθετικά μεγάλους όγκους πωλήσεων με το Range Rover Electric.

Ζημιές, κυβερνοεπίθεση και περικοπές

Η νέα στρατηγική έρχεται μετά από μια δύσκολη χρονιά για την JLR.

Η εταιρεία εμφάνισε ετήσιες ζημιές και μειωμένα έσοδα μέχρι τον Μάρτιο, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με τις συνέπειες μεγάλης κυβερνοεπίθεσης, αλλά και με υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς.

Ο Balaji, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του CEO τον Νοέμβριο, θέλει να επαναφέρει την εταιρεία σε τροχιά ανάπτυξης μέσα από νέα προϊόντα, βελτίωση ποιότητας και μεγαλύτερη ευελιξία απέναντι σε εξωτερικά σοκ.

Στο πλαίσιο αυτό, η JLR σχεδιάζει περικοπές κόστους ύψους 1,7 δισ. λιρών, ενώ στοχεύει να μπορεί να ισοσκελίζει τα οικονομικά της με ετήσιες πωλήσεις περίπου 300.000 οχημάτων, αντί για 380.000 σήμερα.

Καλωσορίζει τη χαλάρωση των στόχων για EVs στη Βρετανία

Ο επικεφαλής της JLR χαιρέτισε και την πρόθεση της βρετανικής κυβέρνησης να χαλαρώσει σημαντικά τους φιλόδοξους στόχους για τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.

Όπως είπε, αυτή η κίνηση επιτρέπει στην αγορά να αναπτυχθεί πιο φυσικά, χωρίς να επιβάλλονται τιμωρητικά μέτρα σε εταιρείες και καταναλωτές πριν ωριμάσει πλήρως η ζήτηση.

Για την JLR, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συνεχίσει να επενδύει στη Βρετανία, διατηρώντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στο μείγμα ηλεκτρικών, υβριδικών και βενζινοκίνητων μοντέλων.

Το νέο στοίχημα της JLR

Η νέα στρατηγική της Jaguar Land Rover δείχνει ότι η εποχή της απόλυτης ηλεκτρικής βεβαιότητας δίνει τη θέση της σε μια πιο σύνθετη πραγματικότητα.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θέλουν να επενδύσουν στα EVs, αλλά δεν μπορούν να αγνοήσουν τις αγορές όπου οι πελάτες εξακολουθούν να ζητούν βενζινοκίνητα ή υβριδικά οχήματα.

Για την JLR, το μεγάλο στοίχημα είναι να αναπτυχθεί στις ΗΠΑ, να αξιοποιήσει τη δύναμη των πολυτελών SUV της και να περάσει στην ηλεκτροκίνηση χωρίς να θυσιάσει τις σημερινές της πωλήσεις.

Το μήνυμα του Balaji είναι σαφές: η Jaguar Land Rover θα γίνει πιο ηλεκτρική, αλλά όχι μονοδιάστατη. Και όσο οι ΗΠΑ και η Μέση Ανατολή ζητούν βενζίνη, η εταιρεία δεν σκοπεύει να την εγκαταλείψει.