Ένα χρόνο μετά τον θάνατο του διάσημου ηθοποιού, Ρέι Λιότα, σήμερα αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του. Ο πρωταγωνιστής του Goodfellas έφυγε από τη ζωή στις 26 Μαΐου σε ηλικία 67 ετών. Τότε είχε ανακοινωθεί ότι πέθανε στον ύπνο του στο ξενοδοχείο Casas del XVI στη Zona Colonial της Δομινικανής Δημοκρατίας, όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα της ταινίας Dangerous Waters.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που ήρθαν τώρα στο φως της δημοσιότητας, ο Ρέι Λιότα έχασε τη ζωή του από οξεία καρδιακή ανεπάρκεια και υγρό στους πνεύμονες – γνωστό ως πνευμονικό οίδημα – ενώ έπασχε και από στένωση των αρτηριών. Όπως αναφέρεται σε έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του TMZ, και σύμφωνα με την dailymail.co.uk, οι γιατροί κατηγοριοποίησαν τον τρόπο θανάτου ως φυσική και μη βίαιη αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονικό οίδημα και οξεία καρδιακή ανεπάρκεια.

Ο ξαφνικός θάνατός του είχε συγκλονίσει τους θαυμαστές του, καθώς ξεκινούσε μια τεράστια ανάκαμψη της καριέρας του, με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί μαζί με τον Taron Egerton στην ταινία Black Bird, το 2022. Επίσης, τα τελευταία χρόνια πρωταγωνίστησε στις ταινίες The Many Saints of Newark, Marriage Story και No Sudden Move, καθώς η υποκριτική του είχε απογειωθεί και πάλι.

Ο Λιότα έγινε περισσότερο γνωστός για την απίστευτη ερμηνεία του στην κλασική γκανγκστερική ταινία Goodfellas του Μάρτιν Σκορτσέζε το 1990, όπου υποδύθηκε τον Χένρι Χιλ, ενώ ο 78χρονος Ρόμπερτ Ντε Νίρο ανέλαβε τον ρόλο του Τζίμι Κόνγουεϊ.

Οι συμπρωταγωνιστές και οι φίλοι του Ρέι Λιότα είχαν σπεύσει τότε να αποτίσουν φόρο τιμής, συμπεριλαμβανομένου του Ρόμπερτ Ντε Νίρο που είχε γράψει «με μεγάλη θλίψη έμαθα για τον θάνατο του Ρέι. Είναι πάρα πολύ νέος για να μας αφήσει».

Ο ηθοποιός άφησε πίσω του την αρραβωνιαστικιά του Jacy Nittolo, 48 ετών, καθώς και την κόρη του Karsen, 24 ετών, την οποία απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Michelle Grace.