The excellent support of Abir Al-Sahlani, the Iraqi-Swedish representative of Europe, for the Iranian revolution. Thank you .@AbirAlsahlani, we will never forget your support.

حمایت عبیر الصحلانی، نماینده سوئدی عراقی‌الاصل پارلمان اروپا از انقلاب ایران#Mahsa_Amini#مهسا_امینی pic.twitter.com/0QpvvcvM1b