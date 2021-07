Στις 12 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου παρασημοφορείται με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Μακαρίου Γ’ από τον κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη ο πατέρας της αυχενικής διαφάνειας, Δρ Κύπρος Νικολαΐδης.

Παγκοσμίου φήμης επιστήμονας, που έχει ασχοληθεί κυρίως με την Εμβρυοϊατρική και έχει ιδρύσει -και αυτή τη στιγμή διευθύνει- την παγκοσμίως γνωστή μονάδα εμβρυομητρικής ιατρικής στο King’s College, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Κύπρος Νικολαΐδης χαίρει εκτίμησης από την ιατρική κοινότητα και όχι μόνο.

Γεννήθηκε στις 9 Απριλίου 1953 στην Πάφο της Κύπρου. Σπούδασε Ιατρική στο King’s College School of Medicine and Dentistry στο Λονδίνο. Έγινε Διευθυντής στο Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, στην πρώτη μονάδα Εμβρυικής Ιατρικής του Ηνωμένου Βασιλείου. Δικό του δημιούργημα είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμβρυικής ιατρικής, με αποτέλεσμα το King’s College Hospital να γίνει ένα εξαιρετικά σημαντικό παγκόσμιο κέντρο Εμβρυικής Ιατρικής με χιλιάδες επισκέπτες-ιατρούς αναφέρει το ertnews.gr.

Ο καθηγητής Νικολαΐδης ήταν εκείνος που αντικατέστησε την εξέταση του εμβρύου με το στηθοσκόπιο με «ομφαλο-παρακέντηση», δηλαδή δειγματοληψία αίματος μέσω της διαπλακουντιακής οδού. Η επιστημονική του έρευνα έχει να κάνει με το σύνολο της μαιευτικής παρακολούθησης. Στον προγεννητικό έλεγχο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορά το προγεννητικό υπερηχογράφημα, κυτταρογενετικές μελέτες, μετρήσεις Doppler και την κύηση υψηλού κινδύνου.

Ο πατέρας της αυχενικής διαφάνειας

Ο Κύπρος Νικολαΐδης, θεωρείται και είναι ο πατέρας της αυχενικής διαφάνειας. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική εξέταση, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, που διεξάγεται σε όλες τις εγκυμονούσες, στο πλαίσιο του προγεννητικού ελέγχου.

Η αυχενική διαφάνεια βοηθά στον πρώιμο εντοπισμό των γενετικών μεταλλάξεων, που σχετίζονται κυρίως με το Σύνδρομο Down. Είναι μια εξέταση μη επεμβατική και ανώδυνη, της οποίας τα ευρήματα αποτελούν για τον ειδικό σημαντικές ενδείξεις για τη διάγνωση χρωμοσωμικών και άλλων ανωμαλιών (π.χ. συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες, διαφραγματοκήλη κ.ά.).