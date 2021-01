Η «Μαύρη Χήρα» του Gucci εξομολογείται: Δεν περίμενα ότι θα με πιάσουν – Τα 18 χρόνια στη φυλακή ήταν γαλήνια

Είναι γνωστή ως η «Μαύρη Χήρα» της Ιταλίας. Η Πατρίτσια Ρετζιάνι καταδικάστηκε σε φυλάκιση 26 ετών – εξέτισε τα 18 – γιατί διέταξε τη δολοφονία του πρώην συζύγου της και κληρονόμου της δυναστείας της μόδας Gucci. Τώρα, ομολογεί ότι «δεν περίμενε ότι θα την πιάσουν».

Κρίθηκε ένοχη ότι πλήρωσε έναν εκτελεστή το ποσό των 300.000 ευρώ για να δολοφονήσει τον 46χρονο Maurizio Gucci το 1995. Την είχε αφήσει για μια άλλη γυναίκα αφότου της είπε ότι θα πήγαινε ένα σύντομο επαγγελματικό ταξίδι.

Η Ρετζιάνι, την οποία θα υποδυθεί η Lady Gaga σε μια νέα ταινία για την ιστορία της, ήταν έξαλλη με τον Gucci για το γεγονός ότι έβλεπε μια άλλη γυναίκα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν την περιουσία των 170 εκατομμυρίων του. Η ίδια διεκδικούσε επίσης περισσότερα από το ποσό των 650.000 που της προσφερόταν με τον συμβιβασμό του διαζυγίου.

Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του Discovery+ «Lady Gucci – The story of Patrizia Reggiani», που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, όπως γράφει η Daily Mail, η 72χρονη σήμερα Ρετζιάνι είπε ότι «ρώτησε τους πάντες αν είχαν το κουράγιο να σκοτώσουν τον πρώην σύζυγό της».

«Ήμουν έξαλλη με τον Maurizio. Τριγυρνούσα και ρωτούσα τους πάντες, ακόμη και τον μανάβη, αν κάποιος είχε το κουράγιο να δολοφονήσει τον άντρα μου. Δεν μπορώ να στοχεύσω με όπλο πολύ καλά. Δεν μπορούσα να το κάνω μόνη μου».

Τελικά βρήκε τον Benedetto Ceraulo, έναν ιδιοκτήτη πιτσαρίας πνιγμένο στα χρέη, ο οποίος πυροβόλησε τον Gucci στα σκαλιά του γραφείου του στο Μιλάνο την ώρα που έφτανε για δουλειά.

Χρειάστηκαν δύο χρόνια αστυνομικής έρευνας για να βρεθεί ποιος είχε διατάξει τη δολοφονία. «Δεν πίστευα ότι θα με έπιαναν», εξομολογείται η Ρετζιάνι στο ντοκιμαντέρ.

Η ίδια περιγράφει την περίοδο που πέρασε πίσω από τα σίδερα ως «γαλήνια». «Ήμουν απολύτως καλά στη φυλακή. Για εμένα ήταν χρόνια γαλήνης. Κοιμήθηκα, δούλεψα στον κήπο».

Γνωστή για το πολυτελές lifestyle της, κάποτε είχε δηλώσει: «Θα προτιμούσε να κλαίω σε μια Rolls παρά να είμαι ευτυχισμένη σε ένα ποδήλατο». To 2017 δικαστήριο αποφάσισε πως η Ρετζιάνι δικαιούται ετησίως ένα εκατομμύριο ευρώ από την περιουσία του πρώην συζύγου της.

ΟMaurizio Gucci ήταν εγγονός του Guccio Gucci, ιδρυτή της διάσημης εταιρείας.

Italian 'black widow' who hired a hitman to kill her Gucci heir ex-husband admits she 'didn't think she would be caught' https://t.co/snBaxXaym9

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 12, 2021