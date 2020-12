Χάος σε πτήση: Πέθανε επιβάτης με κορονοϊό, αναγκαστική προσγείωση έκανε το αεροσκάφος

Αναστάτωση επικράτησε σε πτήση της United Airlines, όταν ένας επιβάτης πέθανε από κορονοϊό και κάποιοι προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, δίνοντάς τους τις πρώτες βοήθειες.

Η αεροπορική υποστηρίζει ότι ο άντρας είπε ψέματα όταν τον ρώτησαν αν είχε συμπτώματα της Covid-19, εκείνος ωστόσο είχε διαγνωστεί θετικός.

Footage shows United passengers ignoring risk of COVID to perform CPR on man who died from the virus aboard flight https://t.co/OJcdh10nQR

— Daily Mail US (@DailyMail) December 21, 2020