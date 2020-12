Ο «δολοφόνος του Twitter» που σκότωσε 9 ανθρώπους καταδικάστηκε σε θάνατο – Ανθρώπινα μέλη βρέθηκαν στο διαμέρισμά του

Ένας Ιάπωνας που δολοφόνησε 9 ανθρώπους, με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή μέσω Twitter, καταδικάστηκε τελικά σε θάνατο, σε μια πολύκροτη υπόθεση που σόκαρε την κοινή γνώμη της χώρας.

«Δολοφόνο του Twitter» αποκαλούν τον Takahiro Shiraishi, ο οποίος συνελήφθη το 2017 όταν βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη στο διαμέρισμά του.

Ο 30χρονος ομολόγησε τελικά τον φόνο και τον διαμελισμό των θυμάτων του. Σχεδόν όλα ήταν νεαρές γυναίκες που γνώρισε στο Twitter.

Η σειρά των δολοφονιών άνοιξε μάλιστα μια μεγάλη συζήτηση στην Ιαπωνία αναφορικά με το πώς και πού συζητιέται online η αυτοκτονία. Η Ιαπωνία είναι μία από τις ελάχιστες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου που διατηρούν τη θανατική ποινή, καθώς απολαμβάνει υψηλά ποσοστά αποδοχής από τον λαό.

Japanese man sentenced to death for murdering nine people after luring them on Twitter https://t.co/9vLmU2nX1R

— BBC News (World) (@BBCWorld) December 15, 2020