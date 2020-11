Αμερικανός γερουσιαστής ειρωνευόταν τον κορονοϊό και βρέθηκε θετικός

«Ιό της μπίρας» έλεγε κοροϊδευτικά τον κορονοϊό, κάνοντας λογοπαίγνιο με την μπίρα Corona, ο γερουσιαστής από την Αλάσκα Ντον Γιάνγκ.

Χθες πάντως βρέθηκε και ο ίδιος θετικός στον ιό που ειρωνευόταν.

Η ανακοίνωση του γερουσιαστή Ντον Γιάνγκ έγινε την ώρα που ο κυβερνήτης της Αλάσκας προειδοποίησε χθες ότι το σύστημα υγείας και δημόσιας ασφάλειας της πολιτείας κινδυνεύει να φτάσει στα όριά του, καθώς παρατηρείται ραγδαία αύξηση των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην περιοχή.

Ο Γιάνγκ, 87χρονος Ρεπουμπλικάνος που είναι ο μοναδικός γερουσιαστής της Αλάσκας, ανακοίνωσε μέσω Twitter τη διάγνωσή του.

«Βρέθηκα θετικός στην covid-19. Νιώθω καλά, ακολουθώ τα πρωτόκολλα, εργάζομαι από το σπίτι μου στην Αλάσκα και ζητώ να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά μου αυτή την περίοδο» ανέφερε.

I have tested positive for COVID-19. I am feeling strong, following proper protocols, working from home in Alaska, and ask for privacy at this time. May God Bless Alaska.

— Rep. Don Young (@repdonyoung) November 12, 2020