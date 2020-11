ΗΠΑ-Εκλογές 2020: «Αμερική, καλωσόρισες πίσω!»

«Αμερική, καλωσόρισες πίσω!» Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό φάνηκε με το μήνυμά της να δίνει τον τόνο της διάθεσης πολλών ηγετών της παγκόσμιας κοινότητας και ανώτατων αξιωματούχων για την εκλογή του Τζο Μπάιντεν ως επόμενου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Με θαυμαστικά σε tweets και θερμά λόγια παγκόσμιοι ηγέτες έστειλαν τα συγχαρητήριά τους και μηνύματα συνεργασίας στους νικητές των αμερικανικών εκλογών, με πολλούς επίσης να σημειώνουν την ιστορική εκλογή της Κάμαλα Χάρις στη θέση της αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Ακολουθούν μερικές από τις αντιδράσεις ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων που είχαν σταλεί έως τις 02:00 τα ξημερώματα Κυριακής ώρα Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής αντίδραση από Ρωσία και Τουρκία για την εκλογή Μπάιντεν στην προεδρία των ΗΠΑ.

Γερμανία

Τα «θερμά συγχαρητήριά» της εξέφρασε η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ στους Μπάιντεν και Χάρις. Η ανακοίνωση της Καγκελαρίας ανέφερε: «Θερμά συγχαρητήρια! Οι αμερικανοί πολίτες αποφάσισαν. Ο Τζο Μπάιντεν θα γίνει ο 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ. Του εύχομαι από καρδιάς τύχη και επιτυχία και συγχαίρω επίσης την Κάμαλα Χάρις, την πρώτη εκλεγμένη Αντιπρόεδρο της χώρας της. Προσβλέπω στην μελλοντική συνεργασία με τον πρόεδρο Μπάιντεν. Η διατλαντική μας φιλία είναι αναντικατάστατη, εάν θέλουμε να υπερβούμε τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της εποχής».

US election 2020 - Chancellor Merkel congratulates @joebiden and @kamalaharris: Congratulations! The American people have made their decision. Joe Biden will be the 46th of the USA. pic.twitter.com/tExdPVlri6 — Angela Merkel (@AngelaMerkeICDU) November 7, 2020

Ευρωπαϊκή Ένωση

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να εντείνει τη συνεργασία με τη νέα διοίκηση και το νέο Κογκρέσο για την αντιμετώπιση των πιεστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και ιδίως την καταπολέμηση της πανδημίας της COVID-19 και των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού», ανέφερε στο συγχαρητήριο μήνυμά της προς τον Μπάιντεν και την Χάρις η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.Θερμά συγχαρητήρια έστειλαν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

Read my full statement pic.twitter.com/239JdX5rrJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2020

Γαλλία

«Οι Αμερικανοί επέλεξαν τον πρόεδρό τους. Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν και στην Κάμαλα Χάρις! Έχουμε πολλά να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις. Ας εργαστούμε από κοινού!», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε μήνυμά του στο Twitter, το οποίο έστειλε και στην αγγλική γλώσσα.

Les Américains ont désigné leur Président. Félicitations @JoeBiden et @KamalaHarris ! Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d’aujourd’hui. Agissons ensemble ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

Βρετανία

«Οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος σύμμαχός μας και προσβλέπω στην στενή συνεργασία μας στις κοινές μας προτεραιότητες, από την κλιματική αλλαγή ως το εμπόριο και την ασφάλεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον συγχαίροντας τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ολλανδία

«Εκ μέρους του ολλανδικού υπουργικού συμβουλίου θα ήθελα να συγχαρώ τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις για την εκλογική τους νίκη ύστερα από έναν αμφίρροπο αγώνα. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τον ισχυρό δεσμό μεταξύ των χωρών μας και ελπίζω να συνομιλήσω μαζί του γι’ αυτά τα θέματα σύντομα», τόνισε ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε

On behalf of the Dutch cabinet I would like to congratulate @JoeBiden and @KamalaHarris with their election victory after a close race. I am looking forward to continue the strong bond between our countries, and hope to speak with him about these matters soon. — Mark Rutte (@MinPres) November 7, 2020

Ιταλία

«Συγχαρητήρια στον αμερικανικό λαό και τους θεσμούς για την εξαιρετική αυτή απόδειξη της ζωτικότητας της δημοκρατίας. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για να ενισχύσουμε τη διατλαντική σχέση. Οι ΗΠΑ μπορούν να υπολογίζουν στην Ιταλία ως έναν σταθερό σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο», έγραψε στην αγγλική γλώσσα στον λογαριασμό του στο Twitter ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε.

Congratulations to the American people and institutions for an outstanding turnout of democratic vitality. We are ready to work with the President-elect @JoeBiden to make the transatlantic relationship stronger. The US can count on Italy as a solid Ally and a strategic partner — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 7, 2020

Ιαπωνία

«Θερμά συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας για την περαιτέρω ενίσχυση της συμμαχίας Ιαπωνίας-ΗΠΑ για τη διασφάλιση της ειρήνης, της ελευθερίας και της ευημερίας στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και πέραν αυτού», τόνισε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Γιοσιχίντε Σούγκα σε tweet του.

Warm congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris. I look forward to working with you to further strengthen the Japan-US Alliance and ensure peace, freedom, and prosperity in the Indo-Pacific region and beyond. — 菅 義偉 (@sugawitter) November 7, 2020

Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε «πάντα έτοιμος για διάλογο» με τις ΗΠΑ. «Συγχαίρω τον εκλεγμένο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις για τη νίκη τους. Η Βενεζουέλα (...) θα είναι πάντα έτοιμη για διάλογο και καλή κατανόηση με τον λαό και την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε με tweet του ο σοσιαλιστής ηγέτης, ο οποίος διέκοψε διπλωματικούς δεσμούς με την Ουάσινγκτον το 2019.

Venezuela, la Patria del Libertador Simón Bolívar siempre estará dispuesta al diálogo y al entendimiento con el pueblo y el gobierno de los EE.UU. pic.twitter.com/4o5S7MPuyG — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 7, 2020

Καναδάς

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό συνεχάρη τον Μπάιντεν και την Χάρις για την νίκη τους, λιγότερο από μία ώρα μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος από μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ. «Ανυπομονώ να εργαστώ με τον εκλεγμένο πρόεδρο Μπάιντεν, την αντιπρόεδρο Χάρις, τη διοίκησή τους και το Κογκρέσο των ΗΠΑ προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε μαζί στις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις», αναφέρεται σε ένα δελτίο τύπου.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

Ινδία

«Συγχαρητήρια Τζο Μπάιντεν για την εντυπωσιακή νίκη σας», έγραψε στο Twitter ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι . Σε ένα δεύτερο tweet, χαιρέτησε την εκλογή της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις εκτιμώντας πως «η επιτυχία σας δείχνει τον δρόμο και είναι πηγή τεράστιας περηφάνιας (...) για όλους τους Αμερικανοϊνδούς». Η Χάρις είναι κόρη ενός Τζαμαϊκανού και μιας Ινδής.

Congratulations @JoeBiden on your spectacular victory! As the VP, your contribution to strengthening Indo-US relations was critical and invaluable. I look forward to working closely together once again to take India-US relations to greater heights. pic.twitter.com/yAOCEcs9bN — Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2020

Heartiest congratulations @KamalaHarris! Your success is pathbreaking, and a matter of immense pride not just for your chittis, but also for all Indian-Americans. I am confident that the vibrant India-US ties will get even stronger with your support and leadership. — Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2020

Πακιστάν

«Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις. Ανυπομονώ για την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για τη Δημοκρατία του εκλεγμένου προέδρου Μπάιντεν και στη συνεργασία μαζί του για τον τερματισμό των παράνομων φορολογικών παραδείσων (….) Θα συνεχίσουμε επίσης να συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ για ειρήνη στο Αφγανιστάν και στην περιοχή », δήλωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ιμράν Καν.

Congratulations @JoeBiden & @KamalaHarris. Look forward to President Elect Biden's Global Summit on Democracy & working with him to end illegal tax havens & stealth of nation's wealth by corrupt ldrs. We will also continue to work with US for peace in Afghanistan & in the region — Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 7, 2020

Ουκρανία

«Συγχαρητήρια Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις! Η Ουκρανία είναι αισιόδοξη για το μέλλον της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ ανέκαθεν συνεργάζονταν στην ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, τη δημοκρατία, τη μάχη κατά της διαφθοράς. Η φιλία μας γίνεται μόνο δυνατότερη!», δήλωσε σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. 🇺🇦 and 🇺🇸 have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020



Τζαμάικα

«Η Αμερική θα έχει την πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρο και αυτή θα είναι η Κάμαλα Χάρις και είμαστε περήφανοι που φέρει τζαμαϊκανή κληρονομιά. Η ανέλιξή της σε αυτόν τον ρόλο είναι ένα μεγαλειώδες επίτευγμα για τις γυναίκες όλου του κόσμου και την χαιρετίζω», δήλωσε ο Τζαμαϊκανός πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες.

(2/2) Her ascension to this role is a monumental accomplishment for women all over the world and I salute her. We look forward to working with the new administration. — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) November 7, 2020

Νέα Ζηλανδία

«Η σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας είναι ισχυρή και ανυπομονώ να αναπτύξω ακόμη πιο στενές σχέσεις με την νέα κυβέρνηση Μπάιντεν... Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα αυτή τη στιγμή, το μήνυμα ενότητας του Τζο Μπάιντεν μας βάζει σε καλή θέση για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις», ήταν η αντίδραση της πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Άρντερν.

Congratulations President-elect @JoeBiden & @KamalaHarris on your victory in the US Presidential election. With so many issues facing the international community, your message of unity is one we share. New Zealand looks forward to working with you both! https://t.co/VTGRM4mHEK — Jacinda Ardern (@jacindaardern) November 7, 2020

Ιράκ

«Προσμένω στη συνεργασία μαζί σας για την ενίσχυση των στρατηγικών δεσμών που δένουν το Ιράκ και τις ΗΠΑ, βασιζόμενοι σε κοινές αξίες μεταξύ των κρατών μας για να ξεπεράσουμε μαζί τις προκλήσεις», ανέφερε στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο πρωθυπουργός του Ιράκ Μουσταφά αλ-Καντίμι.

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris. I look forward to working with you on strengthening the strategic ties that bind Iraq and the United States, building on common values between our nations to overcome challenges together. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) November 7, 2020

Ιράν

Ο αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε πως ελπίζει για μια αλλαγή στις «καταστροφικές πολιτικές των ΗΠΑ» μετά την εκλογή του Μπάιντεν στην προεδρία των ΗΠΑ. «Ελπίζω πως θα δούμε μια αλλαγή στις καταστροφικές πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών, μια επιστροφή στους κανόνες δικαίου και στις διεθνείς υποχρεώσεις και στον σεβασμό των κρατών», δήλωσε ο Εσάγκ Τζαχανγκιρί.

Αίγυπτος, Κατάρ, Λίβανος, Ομάν

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι συνεχάρη τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ τονίζοντας «την προσδοκία για συνεργασία και κοινή δράση για την ενίσχυση των στρατηγικών διμερών σχέσεων μεταξύ Αιγύπτου και ΗΠΑ, προς το συμφέρον των δύο φίλων χωρών και λαών».

Συγχαρητήρια απηύθυνε και ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν συνεχάρη τον Μπάιντεν και εξέφρασε την ελπίδα για «επιστροφή στην ισορροπία στις σχέσεις Αμερικής-Λιβάνου» κατά τη θητεία του, σύμφωνα με ανάρτηση της προεδρίας στο Twitter.

Τα συγχαρητήριά του στον Τζο Μπάιντεν απέστειλε και ο σουλτάνος του Ομάν Χάιταμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ.