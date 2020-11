Το tweet του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για τις αμερικανικές εκλογές με τα 7.400 likes

Ειρωνικά σχολίασε ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σχολίασε ειρωνικά στο Twitter «το θέαμα» των αμερικανικών εκλογών.

«Τι θέαμα! Ο ένας λέει ότι είναι οι πιο νοθευμένες εκλογές στην Ιστορία των ΗΠΑ. Ποιος το λέει; Ο εν ενεργεία πρόεδρος. Ο αντίπαλός του καταγγέλλει ότι ο Τραμπ σκοπεύει να χειραγωγήσει τις εκλογές! Αυτές είναι οι αμερικανικές εκλογές και η αμερικανική δημοκρατία»έγραψε ο Χαμενεΐ.

Εχθροί εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Ισλαμική Δημοκρατία και οι ΗΠΑ, φάνηκε να βρίσκονται δύο φορές στα πρόθυρα πολέμου από τον Ιούνιο του 2019, όπως υπενθυμίζει το ΑΜΠΕ.

Με την ευκαιρία των βουλευτικών εκλογών στο Ιράν οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει τον Φεβρουάριο την επιβολή μάλλον συμβολικών κυρώσεων εναντίον πέντε Ιρανών αξιωματούχων, μετά τον αποκλεισμό χιλιάδων μεταρρυθμιστών και μετριοπαθών υποψηφίων.

Εξάλλου περίπου 10 ημέρες πριν τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ ο επικεφαλής των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι έστειλε μέιλ «με στόχο να εκφοβίσει τους ψηφοφόρους, να υποκινήσει κοινωνικές ταραχές και να βλάψει τον πρόεδρο Τραμπ» κάτι που το Ιράν είχε απορρίψει ως «αβάσιμους ισχυρισμούς προκειμένου να δικαιολογηθεί το αντιδημοκρατικό σενάριο που έχουν ήδη προετοιμάσει».

What a spectacle! One says this is the most fraudulent election in US history. Who says that? The president who is currently in office. His rival says Trump intends to rig the election! This is how #USElections & US democracy are.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) November 4, 2020