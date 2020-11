Εκλογές στις ΗΠΑ: 17 εκλέκτορες χωρίζουν τον Τζο Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο – Η Νεβάδα δείχνει να κρίνει το αποτέλεσμα

Μερικά βήματα μακριά από την πόρτα του Λευκού Οίκου φαίνεται πως βρίσκεται ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος συγκεντρώνει, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής εικόνα, 253 εκλέκτορες και απέχει 17 από τον «χρυσό» αριθμό των 270 εκλεκτόρων που θα τον οδηγήσει στην αμερικανική προεδρία.

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξασφαλίσει 213 εκλέκτορες, ωστόσο οι αμφίρροπες ακόμα πολιτείες δείχνουν πως το «ντέρμπι» της κούρσας για τον επόμενο πλανητάρχη θα λήξει στο φώτο φίνις.

Για πρώτη φορά από το 2000, οι Αμερικανοί δεν έμαθαν το όνομα του επόμενου προέδρου τους, που θα ορκιστεί την 20ή Ιανουαρίου 2021, την επομένη των εκλογών. Κάνοντας την ανατροπή στην ανατροπή, ο Μπάιντεν είδε τα προγνωστικά υπέρ του να ανατρέπονται και να δείχνουν κλίμα υπέρ του Τραμπ, και στη συνέχεια να ξαναπαίρνει ο ίδιος το προβάδισμα. Μάλιστα σε δηλώσεις του νύχτα, ώρα Ελλάδος, δήλωσε πως αναμένει πως θα είναι ο νικητής των εκλογών, όταν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων, απέφυγε όμως να αυτοανακηρυχθεί νικητής, όπως είχε κάνει χθες το πρωί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Μπάιντεν ανέβασε την ιστοσελίδα buildbackbetter.com για τη μετάβαση στον Λευκό Οίκο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενότητας. «Αυτό που μας ενώνει ως Αμερικανούς είναι πολύ ισχυρότερα από οτιδήποτε μπορεί να μας χωρίσει» δήλωσε.

It’s clear that when the count is finished, we believe we will be the winners. pic.twitter.com/qVk0igZlrF

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020