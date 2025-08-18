Δεξαμενές πετρελαίου της κρατικής εταιρείας του Αζερμπαϊτζάν SOCAR στην περιοχή της Οδησσού επλήγησαν για δεύτερη φορά σε διάστημα δύο εβδομάδων από ρωσικά drones, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Χ ότι «η σκόπιμη ρωσική επίθεση ήταν μία επίθεση όχι μόνο εναντίον μας αλλά και εναντίον των σχέσεών μας και της ενεργειακής ασφάλειας».

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα ζήτησε «μία προσήκουσα διπλωματική και νομική απάντηση» από το Μπακού προς τις ενέργειες κατά των συμφερόντων του Αζερμπαϊτζάν.

Στις 8 Αυγούστου, ρωσικό drone προκάλεσε ζημιές σε μονάδα αποθήκευσης πετρελαίου της SOCAR. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.

