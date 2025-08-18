Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα δεν πέρασε απαρατήρητο. Καθώς περπατούσε δίπλα στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Ρώσος ηγέτης κινούσε μόνο το αριστερό του χέρι, κρατώντας το δεξί κολλημένο στο πλευρό του, σχεδόν ακίνητο.

Το βίντεο από τη συνάντηση έγινε viral, με ειδικούς στη γλώσσα του σώματος να σχολιάζουν ότι ο Τραμπ τον υποδέχθηκε «σαν σταρ» αλλά στη συνέχεια κράτησε πιο αυστηρή στάση.

Όμως το μυστήριο της ασύμμετρης κίνησης του Πούτιν δεν είναι καινούργιο. Έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα και στο παρελθόν.

Σύμφωνα με έρευνα νευρολόγων που δημοσιεύθηκε το 2015, η ιδιόμορφη αυτή κίνηση έχει όνομα: «gunslinger’s gait» – το «βάδισμα του πιστολέρο». Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η στάση αυτή προέρχεται από την εκπαίδευση της KGB, όπου υπηρετούσε επί 16 χρόνια ο Πούτιν.

Trump clapping excitedly as Putin arrives and even trying to pull off Putin’s trademark walk. pic.twitter.com/aN0nSWuqTL — Abdi (@BLACKTIVIST5) August 15, 2025

Όπως εξηγούν, στα εγχειρίδια της σοβιετικής μυστικής υπηρεσίας δινόταν η οδηγία οι πράκτορες να κρατούν το δεξί τους χέρι κοντά στο στήθος, σε θέση ετοιμότητας, ώστε να μπορούν να τραβήξουν το όπλο τους μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Έτσι, μόνο το αριστερό χέρι κινείται φυσιολογικά κατά το περπάτημα.

Το ίδιο μοτίβο έχει παρατηρηθεί και σε άλλα πρώην στελέχη των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι πρόκειται για κατάλοιπο κατασκοπευτικής εκπαίδευσης και όχι για πρόβλημα υγείας.

Όσο για τη συνάντηση με τον Τραμπ, οι συνομιλίες για πιθανή εκεχειρία στην Ουκρανία δεν απέδωσαν. Σύμφωνα με πηγές, ο Πούτιν ζήτησε να του αναγνωριστούν επίσημα τα εδάφη του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, απαίτηση που θεωρείται αδύνατο να αποδεχθεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.