Νέα σεισμική δόνηση καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτεράς 18 Αυγούστου, στα Χανιά μέσα σε 9 λεπτά. Το μέγεθος της δεύτερης ήταν 4 ρίχτερ , 8 Χλμ. ΝΔ των Φαλασάρνων και το εστιακό βάθος στα 5 χλμ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το μεσημέρι (15:02) είχε σημειωθεί στον νομό Χανίων σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα για τον σεισμό, που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

