Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Καλό Πηγάδι, κοντά στη Δεσφίνα Φωκίδας.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα και δύο ελικόπτερα. Στο έργο κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν επίσης και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Φωκίδας, Γιώργο Μπέσιο, «πρόκειται για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε ύστερα από κεραυνό σε δύσβατη και απόκρημνη περιοχή. Ωστόσο, με την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, δείχνει να μην εμπνέει κίνδυνο επέκτασης».