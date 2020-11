Τουρκία: Τρίχρονη ανασύρθηκε μέσα από τα συντρίμμια ζωντανή, 65 ώρες μετά τον σεισμό

Χαραμάδα ελπίδας άνοιξε στην Τουρκία, που περνά δύσκολες ώρες μετά τον σεισμό της Παρασκευής, με τον εντοπισμό και τη διάσωση τρίχρονης μέσα από τα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε, σχεδόν τρεις ημέρες μετά τον σεισμό ανοιχτά της Σάμου.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Yeni Safak, η μικρή Elif Perincek ανασύρθηκε μέσα από τα ερείπια 65 ολόκληρες ώρες μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση, στην περιοχή Bayrakli.

Η Elif ήταν η 106η που διασώζεται μέσα από τα ερείπια, και αμέσως μετά τη διάσωσή της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Mehmet Gulluoglu, επικεφαλής της Υπηρεσίας Καταστροφών κι Εκτάκτων Αναγκών, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διάσωση της 3χρονης.

Elif (3) was rescued from the rubble 65 hours after the earthquake.

Search and rescue efforts continue in #izmir.

— AFAD (@AFADTurkey) November 2, 2020