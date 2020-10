Συναγερμός για βόμβα στο Παρίσι: Εκκενώθηκε η περιοχή της Αψίδας του Θριάμβου

Η περιοχή γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου, στο κέντρο του Παρισιού, εκκενώθηκε έπειτα από προειδοποίηση για βόμβα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι γραμμές του μετρό στην περιοχή αυτή εκκενώνονται επίσης, όπως μετέδωσε το Reuters καιο αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Bomb threat at the Arc de Triomphe, in #Paris , #France. The area around the scene has been evacuated including metro stations and part of the #ChampsElyséespic.twitter.com/8kNCkC0MFS

