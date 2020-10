Μαινόμενος ανώτατος δικαστής σπρώχνει αστυνομικό και τον απειλεί με τις «διασυνδέσεις» του

Ένας ανώτατος δικαστής της Νέας Υόρκης εμφανίζεται στο βίντεο της στολής των αστυνομικών να σπρώχνει αστυνομικό και να απειλεί τους πάντες στη λογική του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;».

Ο ανώτατος δικαστής Mark Grisanti και η σύζυγός του Maria κατέληξαν τελικά με χειροπέδες στις πίσω θέσεις του περιπολικού, στο περιστατικό της 23ης Ιουλίου, αν και δεν κατηγορήθηκαν τελικά για τίποτα.

Το υλικό, που εξασφάλισε προσφάτως ο σταθμός WKBW, δείχνει μαινόμενο τον Grisanti να απειλεί τον αστυνομικό, επισημαίνοντας πως είναι φίλος με τον δήμαρχο Byron Brown και τονίζοντας πως η κόρη και ο γαμπρός του είναι στο αστυνομικό σώμα.

BREAKING: Body camera footage obtained by the @WKBW I-Team through a FOIL request shows that State Supreme Court Justice Mark Grisanti shoved a police officer in June during a fight with neighbors. https://t.co/BySsYr5HSn — Charlie Specht (@Charlie_Reports) October 13, 2020

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Grisanti καυγάδιζαν με τους γείτονές τους στον δρόμο όταν κάποιος κάλεσε την αστυνομία. Το υλικό ξεκινά με τους αστυνομικούς να συνομιλούν με τους γείτονες, πριν αρχίσει η Maria Grisanti να τους φωνάζει από την άλλη πλευρά του δρόμου.

«Κυρία μου, αν δεν σταματήσετε να φωνάζετε, αυτό θα γίνει πρόβλημα για σας», της λέει ο αστυνομικός, εκείνη απαντά «δεν με νοιάζει» και το όργανο κάνει μετά να τη συλλάβει.

Την ώρα που προσπαθεί να της περάσει τις χειροπέδες, στο πλάνο μπαίνει ο δικαστής, που του φωνάζει και πάει και τον σπρώχνει. Ένας δεύτερος αστυνομικός πιάνει τον Mark Grisanti από το χέρι και τον προειδοποιεί: «Πάρε τα χέρια σου από τον αστυνομικό».

Video of State Supreme Court Justice Mark Grisanti pushing a police officer who is attempting to cuff his wife. Grisanti was not arrested. WARNING: Strong language.https://t.co/BySsYr5HSn pic.twitter.com/UI4Em9RMPM — Charlie Specht (@Charlie_Reports) October 13, 2020

«Εποικοδομητική κριτική» αποκαλεί μάλιστα τις απειλές που εκτοξεύει κατά των αστυνομικών, γνωστοποιώντας τους με νόημα ποιους ξέρει από τον δήμο και το αστυνομικό σώμα.

Ένας άλλος αστυνομικός όμως δεν φαίνεται να καταλαβαίνει από τέτοια: «Αφήστε με να σας δώσω εγώ λίγη εποικοδομητική κριτική», λέει στον δικαστή, «θέλετε να αραδιάσετε κι άλλο όνομα αστυνομικού; Φωνάζετε ότι ξέρετε τον δήμαρχο; Γιατί δεν βγάζετε τον σκασμό!», του λέει την ώρα που του περνά χειροπέδες.

Και συνεχίζει: «Θέλετε να μας πείτε ότι ξέρετε όλους αυτούς τους αστυνομικούς, όλα αυτά τα πράγματα. Θέλετε να μας κάνατε να φαινόμαστε βρόμικοι; Αυτό θέλετε να κάνετε;».

Justice Grisanti in the back of a Buffalo police car speaking with Detective Mark Costantino, who is Grisanti's cousin. @WKBW https://t.co/BySsYr5HSn pic.twitter.com/HZt5LgwXsn — Charlie Specht (@Charlie_Reports) October 13, 2020

Η εισαγγελία της κομητείας ανακοίνωσε λίγες εβδομάδες αργότερα πως ερεύνησε το περιστατικό και δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για κάποιον από τους εμπλεκόμενους.

Όσο για τον «φίλο» του, τον δήμαρχο Byron Brown, απάντησε με γραπτή δήλωση: «Ήταν και παραμένει η πολιτική μου ως δημάρχου να μην παρεμβαίνω σε καμιά αστυνομική έρευνα»…