Έφαγε σε ψώνια τα λεφτά από τον έρανο για τις οικογένειες των θυμάτων τριπλής δολοφονίας

Μια γυναίκα από τη Φλόριντα των ΗΠΑ κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε μια τραγωδία για να βάλει πολλά λεφτά στο χέρι, με τα οποία έκανε αγορές χιλιάδων δολαρίων για την ίδια.

Τα λεφτά προορίζονταν μάλιστα για τις οικογένειες μιας φριχτής τριπλής δολοφονίας που έγινε τον Ιούλιο.

Η 32χρονη Amanda Brown συνελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου και κατηγορείται τώρα ότι έφαγε 12.000 δολάρια από μια σελίδα που είχε στηθεί στην πλατφόρμα GoFundMe για να βοηθηθούν οικονομικά οι οικογένειες των τριών φίλων που δολοφονήθηκαν στις 17 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια ταξιδιού για ψάρεμα.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Polk County, «τη βλέπουμε παντού στη χώρα να ξοδεύει λεφτά. Είναι σε ένα Walmart, είναι σε διάφορα ATM. Πήγε ακόμα και πλήρωσε έναν λογαριασμό νερού αξίας 1.300 δολαρίων».

We live in the greatest county on earth! Here’s an update - we are no longer accepting donations on behalf of the families. Our cups runneth over ❤️ https://t.co/ZMFZCiyg8y pic.twitter.com/EwjYJTDOS4

— Polk County Sheriff 🚔 (@PolkCoSheriff) July 24, 2020