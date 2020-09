Νέο περιστατικό βίας στην Ουάσιγκτον: Αστυνομικός πυροβολεί 18χρονο

Ακόμα μια περίπτωση αστυνομικής βίας και δολοφονίας μαύρου στις ΗΠΑ βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία της Ουάσινγκτον, δείχνει έναν αστυνομικό να πυροβολεί έναν 18χρονο στο στήθος στην Ουάσιγκτον.

Το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη ενώ σύμφωνα με τους αστυνομικούς, το θύμα το οποίο άφησε την τελευταία του πνοή λίγη ώρα μετά, κρατούσε όπλο.

Ο Ντον Κάι μετά από κυνηγητό με τους αστυνομικούς δέχεται πυροβολισμό και ακούγεται να φωνάζει, σφίγγοντας το στήθος του, ενώ το πουκάμισό του έχει γεμίσει με αίμα.

Στη συνέχεια ο αξιωματικός βρίσκει το όπλο του νεαρού φωνάζοντας: «Το βρήκα, αυτό ήταν που κρατούσε».

Το βίντεο καταγράφηκε από κάμερα στο στήθος αστυνομικού.

Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες:

The Metropolitan Police Department released bodycam footage of an officer fatally shooting 18-year-old Deon Kay seconds after arriving at the scene in Washington, D.C https://t.co/znHPxFPqus

— The Daily Beast (@thedailybeast) September 3, 2020