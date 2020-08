Αποκλείει νέες εκλογές ο πρόεδρος της Λευκορωσίας – Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

Στους δρόμους παραμένουν χιλιάδες κάτοικοι του Μινσκ στη Λευκορωσία κατά της αμφιλεγόμενης επανεκλογής του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 9 Αυγούστου.

Σήμερα διαδηλώσεις γίνονται μπροστά σε πολλά εργοστάσια και την έδρα της δημόσιας τηλεόρασης στο Μινσκ κατόπιν αιτήματος της αντιπολίτευσης, η οποία προκήρυξε γενική απεργία.

Διαδηλωτές με τη λευκή και κόκκινη σημαία της αντιπολίτευσης συγκεντρώθηκαν κυρίως μπροστά από εργοστάσιο βαρέων οχημάτων στο οποίο ο Λουκασένκο έφτασε σήμερα με ελικόπτερο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Χιλιάδες εργαζόμενοι κάνουν επίσης στάση εργασίας σε εργοστάσιο τρακτέρ στο Μινσκ, όπως δήλωσαν κάποιοι από αυτούς στο AFP και μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Belarus Freedom march is the largest gathering in Belarus history! pic.twitter.com/2SwS59qfLS

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 16, 2020