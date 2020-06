Εκρήξεις έστειλαν στο θάνατο αδιευκρίνιστο αριθμό ανθρώπων στις διαδηλώσεις για τον θάνατο του Χουντίσα

Τρεις εκρήξεις είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να σκοτωθεί αδιευκρίνιστος αριθμός ανθρώπων στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας Αντίς Αμπέμπα σήμερα, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που προκάλεσε ο θάνατος ενός δημοφιλούς τραγουδιστή, του Χακαλού Χουντίσα, μεταδίδουν πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το αρχηγείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Ορισμένοι από εκείνους που τοποθέτησαν τη βόμβα σκοτώθηκαν, όπως και αθώοι πολίτες», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας Εντεσάου Τασέου.

Ο ίδιος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εκρήξεις, ανέφερε, ωστόσο, πως ένας αστυνομικός σκοτώθηκε επίσης στην πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια μιας αντιπαράθεσης με τους σωματοφύλακες ενός μεγιστάνα των ΜΜΕ, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη.

#Ethiopia: Breaking: Artist Haacaaluu Hundeessaa, the prominent #Oromo singer, songwriter, is shot dead today in Ethiopia's apital AddisAbeba around Galan Condominium site. He was admitted to Tirunesh Beijing General Hospital but died of his injuries shortly after. R.I.P! pic.twitter.com/zblrMYbr5m

— Addis Standard (@addisstandard) June 29, 2020