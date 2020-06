Αρχηγός Εργατικών: «Ο Μπόρις Τζόνσον αποκοιμήθηκε στο τιμόνι στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης»

Ο αρχηγός των αντιπολιτευόμενων Εργατικών στη Βρετανία, ο Κιρ Στάρμερ, δήλωσε σήμερα ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον «αποκοιμήθηκε στο τιμόνι» στη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού και υπήρξε υπερβολικά αργός στην λήψη σοβαρών αποφάσεων.

«Νομίζω ότι ο πρωθυπουργός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, υπήρξε αργός, οι επικοινωνίες ήταν φρικτές. Στην πραγματικότητα άρχισε να καταρρέει όταν ο Ντόμινικ Κάμινγκς υιοθέτησε μια γελοία γραμμή άμυνας για αυτό που έκανε στα βορειοανατολικά. Δεν έχουν κάνει προετοιμασία για τα τεστ, την ιχνηλάτηση και την απομόνωση», δήλωσε ο Στάρμερ στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον από την πλευρά του δήλωσε πως η κρίση του κορονοϊού ήταν μια καταστροφή για το Ηνωμένο Βασίλειο, πρόσθεσε όμως ότι δεν είναι η ώρα για να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τα στραβοπατήματα.

«Ήταν μια καταστροφή», δήλωσε ο Τζόνσον μιλώντας στον νέο ψηφιακό ραδιοσταθμό Times Radio. «Ας μην μασάμε τα λόγια μας, εννοώ πως αυτό ήταν ένας απόλυτος εφιάλτης για τη χώρα και πως η χώρα πέρασε ένα βαθύ σοκ».

Ο ίδιος πρόσθεσε ωστόσο πως δεν έχει έρθει η ώρα για μια έρευνα σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης.

Σχετικά με τον κορυφαίο σύμβουλό του Ντόμινικ Κάμινγκς, δήλωσε: «Ο Ντομ είναι εξαιρετικός».

Στην ίδια συνέντευξη στον Times Radio, ο Τζόνσον είπε ακόμη πως σχεδιάζει να διπλασιάσει τα σχέδιά του για αύξηση των δημόσιων επενδύσεων και υπογράμμισε πως μια επιστροφή στη λιτότητα θα ήταν λάθος την ώρα που η χώρα προσπαθεί να ανακάμψει από το πλήγμα του κορονοϊού στην οικονομία.

Ο Τζόνσον είπε πως θέλει μια «ρουζβελτιανή» προσέγγιση στην οικονομία, σε μια αναφορά στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Φραγκλίνο Ντ. Ρούζβελτ, το πρόγραμμα «New Deal» του οποίου βοήθησε τις ΗΠΑ να ανακάμψουν από το Μεγάλο Κραχ.

ΟΒρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε επίσης στη συνέντευξή του εντελώς ανόητα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία είναι «κάτισχνος, σαν φάντασμα».

«Όταν βγήκα από το νοσοκομείο, παρατήρησα ότι υπήρχαν κομμάτια στις εφημερίδες που έλεγαν ότι ήμουν κάτισχνος, σαν φάντασμα», είπε ο Τζόνσον. «Θέλω να ξέρετε πως ήταν εντελώς ανοησίες».

«Αισθάνομαι πολύ καλά, ναι, σας ευχαριστώ, και πάλι χάρη στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας μας», δήλωσε, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ερωτηθείς αν σκέπτεται κάθε ημέρα τον υψηλό αριθμό των θανάτων και των κρουσμάτων στη Βρετανία από τον νέο κορονοϊό, ο Τζόνσον είπε: «Κάθε ημέρα... Αυτό που έχουμε είναι ότι η καμπύλη πηγαίνει προς την κατεύθυνση που πίστευαν ότι θα πάει. Πολύ συχνά κατεβαίνει».

«Το κρίσιμο είναι να εξασφαλίσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τοπικές αναζωπυρώσεις και γι' αυτό έχουμε τη στρατηγική άμεσης αντιμετώπισης των αναζωπυρώσεων», τόνισε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ακόμη πως οι Βρετανοί είναι σημαντικά πιο παχείς απ' ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι στην υπόλοιπη Ευρώπη και παραδέχθηκε πως έχασε βάρος μετά την προσβολή του από τον νέο κορονοϊό.

Μιλώντας στον Times Radio, ο Τζόνσον δήλωσε: «Τήρησα μια πολύ ελεύθερη στάση σχετικά με την παχυσαρκία, όμως όταν κοιτάζεις τους αριθμούς, όταν κοιτάζεις την πίεση που δέχεται η NHS (Εθνική Υπηρεσία Υγείας), αν συγκρίνεις, φοβάμαι, αυτή την υπέροχη χώρα μας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είμαστε σημαντικά παχύτεροι από τους περισσότερους άλλους, εκτός από τους Μαλτέζους για κάποιον λόγο. Αυτό είναι ένα ζήτημα».

«Όλοι γνωρίζουν πως αυτό είναι κάτι δύσκολο, αλλά πιστεύω πως είναι κάτι που όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε».

