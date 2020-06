Τραμπ: Ο Μπόλτον θα πληρώσει «βαρύ» τίμημα για το βιβλίο του

Για «βαρύ» τίμημα που θα πληρώσει ο πρώην σύμβουλός του Τζον Μπόλτον, γιατί «παραβίασε τον νόμο», με την έκδοση του βιβλίου του, ενός βιτριολικού βιβλίου που τσακίζει τον πρόεδρο μερικούς μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, μίλησε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Μπόλτον παραβίασε τον νόμο, καταγγέλθηκε και κατηγορήθηκε γιατί το έκανε. Πρέπει να πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα γι' αυτό, όπως (πλήρωσαν) άλλοι πριν από αυτόν. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ ξανά! Αρέσκεται να ρίχνει βόμβες σε ανθρώπους και να τους σκοτώνει. Τώρα βόμβες θα πέσουν πάνω του!» δήλωσε ο Τραμπ μέσω Twitter.

....Bolton broke the law and has been called out and rebuked for so doing, with a really big price to pay. He likes dropping bombs on people, and killing them. Now he will have bombs dropped on him!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020