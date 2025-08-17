Η σοκαριστική πτώση τεσσάρων ατόμων από παιχνίδι σε λούνα παρκ της εμποροπανήγυρης Κρεμαστής, στη Ρόδο, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά, αποκτά πλέον και νομική διάσταση. Η υπεράσπιση της εταιρείας επιχειρεί να δώσει απαντήσεις, επισημαίνοντας πως δεν υπήρξε καμία τεχνική αστοχία στον εξοπλισμό, αλλά ότι το περιστατικό προκλήθηκε από την απερίσκεπτη συμπεριφορά των επιβατών.

Η θέση της εταιρείας για το ατύχημα

Σύμφωνα με την dimokratiki, όπως διευκρίνισε ο δικηγόρος της εταιρείας, Στέλιος Αλεξανδρής, οι έλεγχοι που έγιναν αμέσως μετά το περιστατικό από τον μηχανολόγο της εταιρείας δεν έδειξαν καμία μηχανική βλάβη. Ο ίδιος τόνισε πως οι επιβάτες σηκώθηκαν όρθιοι στα καθίσματα την ώρα που το παιχνίδι λειτουργούσε, αγνοώντας τις οδηγίες ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά δήλωσε: «το παιχνίδι λειτούργησε κανονικά και σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές. Δεν υπάρχει ζήτημα βλάβης ή ελλιπούς συντήρησης. Η επικίνδυνη συμπεριφορά των επιβατών οδήγησε στο ατυχές γεγονός».

Η αντίδραση του χειριστή

Σύμφωνα με την πλευρά της εταιρείας, ο χειριστής σταμάτησε αμέσως το παιχνίδι μόλις αντιλήφθηκε ότι οι επιβάτες είχαν σηκωθεί όρθιοι.

Αυτή η παρέμβαση θεωρείται ότι απέτρεψε σοβαρότερα τραύματα, περιορίζοντας το περιστατικό σε ελαφρούς τραυματισμούς.

Ο κ. Αλεξανδρής γνωστοποίησε ότι τη Δευτέρα θα κατατεθεί αίτημα για νέα εξέταση του παιχνιδιού από ανεξάρτητους μηχανικούς. Στόχος είναι να αποδειχθεί θεσμικά ότι δεν υπήρξε καμία τεχνική αστοχία ή πρόβλημα συντήρησης, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η θέση της εταιρείας απέναντι στις κατηγορίες.

Η υπεράσπιση υπογραμμίζει ότι η εταιρεία έχει τηρήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες αδειοδότησης και πιστοποίησης.

Οι συλλήψεις

Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο άτομα, η 64χρονη εκπρόσωπος της επιχείρησης και ο 42χρονος χειριστής του παιχνιδιού, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ το μηχάνημα του παιχνιδιού σφραγίστηκε άμεσα. Όπως αναφέρει η rodiaki από την Αστυνομία έχει κατατεθεί αίτημα προς τον Δήμο της Ρόδου για αναστολή λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Ο δήμος Ρόδου από την πλευρά του αποφάσισε να ανακαλέσει προσωρινά την άδεια λειτουργίας του λούνα παρκ, έως ότου ολοκληρωθεί νέος έλεγχος των εγκαταστάσεων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Για το περιστατικό εκδόθηκε ανακοίνωση από την Αστυνομία η οποία αναφέρει:

«Την 15-08-2025 το βράδυ, συνελήφθησαν στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, ο χειριστής μηχανήματος και η νόμιμη εκπρόσωπος επιχείρησης ψυχαγωγικής δραστηριότητας, γιατί συνεπεία φθοράς μηχανήματος προκλήθηκε σωματική βλάβη σε τέσσερα νεαρά άτομα που επέβαιναν σ’ αυτό».

Η ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου

Από την πλευρά του ο Δήμος της Ρόδου τονίζει:

«Μετά το ατυχές συμβάν που έλαβε χώρα χθες Παρασκευή 15 Αυγούστου σε μηχάνημα ψυχαγωγίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εμποροπανήγυρη της Κρεμαστής Ρόδου με τον τραυματισμό επισκεπτών, η Διεύθυνση Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου Ρόδου, με επικεφαλής τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Πεταλούδων και Επιχειρηματικότητας κ. Νικόλαο Τσούλλο αφενός μεν και με την συνδρομή του Α.Τ. Ιαλυσού, σταμάτησε άμεσα την λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανήματος, και αφετέρου σήμερα το πρωί 16 Αυγούστου 2025 προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αριθμό 2217/2025 Απόφασης Δημάρχου, με την οποία διακόπτει τη λειτουργία του Λούνα Παρκ της παραπάνω εταιρίας, μέχρι την άρση του κινδύνου που προκάλεσε το συμβάν και την προσκόμιση νέων εγγράφων τεχνικού ελέγχου και νέων πιστοποιητικών για το σύνολο των μηχανημάτων που αναφέρονταν στην έγκριση λειτουργίας, προκειμένου να εξεταστεί από τη Διεύθυνσή η επαναλειτουργία της.

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω εταιρία κατείχε νόμιμη άδεια λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας έχοντας προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία»