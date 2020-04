Ο κινηματογραφιστής του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Άλεν Ντάβιο πέθανε από κορονοϊό σε ηλικία 77 ετών

Ο κινηματογραφιστής, Άλεν Ντάβιο πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ για ταινίες, όπως «E.T. ο Εξωγήινος» και «Η Αυτοκρατορία Του Ήλιου» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Ο συγγραφέας και συντάκτης γαστρονομίας, Κόλμαν Άντριους έγραψε στο twitter ότι ο Άλεν Ντάβιο πέθανε από κορονοϊό στο νοσοκομείο του Ταμείου Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (MPTF) στο Λος Άντζελες.

«Ο Άλεν Ντάβιο, φίλος μου σχεδόν 60 χρόνια, κινηματογραφιστής και bon vivant, πέντε φορές υποψήφιος για βραβείο Όσκαρ, εξαιρετική παρέα για φαγητό, αγνή ψυχή, μας άφησε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο MPTF, μετά από μόλυνση από COVID-19 . Αντίο, φίλε μου».

Ο Άλεν Ντάβιο, γεννημένος στη Νέα Ορλεάνη, μεγάλωσε στο Λος Άντζελες. Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας για τις ταινίες του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Το Πορφυρό Χρώμα» (The Color Purple), «Η Αυτοκρατορία του Ήλιου» (Empire of the Sun) και «E.T. ο Εξωγήινος», (E.T. The Extraterrestrial) και τις ταινίες του Μπάρι Λέβινσον « Avalon» και «Bugsy». Επίσης, κινηματογράφησε τη σεκάνς στην έρημο Γκόμπι για την ταινία «Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου» (Close Encounters of the Third Kind)του Σπίλμπεργκ.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, σύμφωνα με το Variety, σε δήλωσή του τόνισε: «Το 1968, ο Άλεν και εγώ ξεκινήσαμε την καριέρα μας πλάι-πλάι με την ταινία μικρού μήκους "Amblin". Ο Άλεν ήταν ένας θαυμάσιος καλλιτέχνης, αλλά η ζεστασιά και η ανθρωπιά του ήταν τόσο ισχυρά όσο ο φακός του. Ήταν ένα μοναδικό ταλέντο και ένας όμορφος άνθρωπος».

Ο Άλεν Ντάβιο ξεκίνησε την καριέρα του γυρίζοντας μουσικά βίντεο πριν από την εποχή του MTV συγκροτημάτων όπως οι Animals και Jimi Hendrix Experience. Συνεργάστηκε με τον Σπίλμπεργκ το 1968 για την πρώτη ταινία των 35 mm του σκηνοθέτη, το φιλμ 26 λεπτών «Amblin»χωρίς διάλογο, μόνο με μουσική και ηχητικά εφέ.

Ο Ντάβιο το 2012 είχε υποβληθεί σε εγχείριση και από τότε χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο και ζούσε στον Οίκο του Ταμείου Κινηματογράφου και Τηλεόρασης.

Είναι ο τέταρτος κάτοικος των εγκαταστάσεων του MPTF, στο προάστιο Woodland Hills που πεθαίνει από κορονοϊό.

Ο Άλεν Ντάβιο έλαβε βραβεία για το σύνολο της καριέρας του από το Σωματείο Σκηνοθετών (Art Directors Guild) το 1997 και την Αμερικανική Εταιρεία Κινηματογραφιστών το 2007.